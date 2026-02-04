EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: MSc Marc Vesely, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.02.2026 / 14:14 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: MSc Vorname: Marc Nachname(n): Vesely

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ASTA Energy Solutions AG

b) LEI

529900H9GYEOPOXFNN04

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,5000 EUR 299.985,5000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,5000 EUR 299.985,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

