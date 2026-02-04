EQS-DD: Medios AG: Thomas Meier, Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.02.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Meier
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Medios AG
b) LEI
|391200Z7Z09IHDBT2L23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1MMCC8
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,00 EUR
|218.208,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,0000 EUR
|218.208,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103082 04.02.2026 CET/CEST