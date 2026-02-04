EQS-DD: Nagarro SE: Dr. Christa Kleine-Dürschmidt, Vereinbarung über die Einbringung von 223702 Aktien in die Kapitalrücklage der Lantano Beteiligungen GmbH (Abgang)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.02.2026
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christa
|Nachname(n):
|Kleine-Dürschmidt
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Carl Georg
|Nachname(n):
|Dürschmidt
|Position:
|Aufsichtsrat
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2200
b) Art des Geschäfts
|Vereinbarung über die Einbringung von 223702 Aktien in die Kapitalrücklage der Lantano Beteiligungen GmbH (Abgang)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|30.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
