EQS-News: Der Belgier Ingmar De Vos wird in den Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees gewählt

MAILAND, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Belgier Ingmar De Vos, seit 2014 Präsident der FEI und seit 2025 Präsident der Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), wurde als Vertreter der olympischen Sommerverbände in die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gewählt. Die Wahl fand am 4. Februar 2026 auf der 145 IOC-Session in Mailand (ITA) im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina statt. Ingmar De Vos, der seit 2017 IOC-Mitglied ist, wurde von seinen Kollegen in geheimer Wahl für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Er wird sein neues Amt nach Abschluss der 145. IOC-Session am 22. Februar 2026 antreten.

Ingmar De Vos (right) is pictured with President of the Italian Republic Sergio Mattarella at the opening of 145th IOC Session at Teatro alla Scala in Milan prior to Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games Â©ï¸ IOC/Quinton Meyer

Die IOC-Exekutive ist das oberste Leitungsgremium, das für die Überwachung der Verwaltung der Organisation und die Umsetzung der von der IOC-Session getroffenen Entscheidungen verantwortlich ist. Er wurde 1921 gegründet und besteht aus dem IOC-Präsidenten, vier Vizepräsidenten und 10 von der IOC-Session gewählten Mitgliedern.

"Die heutige Wahl in die IOC-Exekutive ist eine große Ehre", sagte das neu gewählte IOC-Exekutivratsmitglied Ingmar De Vos. "Ich fühle mich durch das Ergebnis zutiefst gedemütigt und möchte meinen aufrichtigen Dank an meine IOC-Kollegen aussprechen, mit denen ich fast ein Jahrzehnt lang zusammenarbeiten durfte. Mit dieser neuen Aufgabe ist auch eine große Verantwortung verbunden, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die olympische Bewegung unter dem Motto "Fit für die Zukunft" von Präsidentin Kirsty Coventry einer tiefgreifenden Überprüfung unterzogen wird.

"Während meiner Amtszeit möchte ich zum künftigen Erfolg der Olympischen Spiele, des IOC und der Olympischen Familie beitragen. Als ASOIF-Präsident werde ich dies mit besonderem Augenmerk auf die Rolle der internationalen Verbände in der olympischen Bewegung tun. Gemeinsam müssen wir die Popularität, die Attraktivität und die langfristige Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele weiter steigern".

Biografie von Ingmar De Vos

Ingmar De Vos, geboren am 5. August 1963 in Belgien, hat an der Vrije Universiteit Brussel einen Master in Politikwissenschaft, internationalen Beziehungen sowie internationalem und europäischem Recht erworben. Nachdem er seine Karriere als Berater des belgischen Senats begonnen hatte, trat er in den Königlichen Belgischen Reiterverband ein, wo er von 1997 bis 2011 als Generalsekretär tätig war. Er wurde 2011 zum FEI-Generalsekretär und 2014 zum FEI-Präsidenten gewählt und später für drei Amtszeiten wiedergewählt. Er ist seit 2017 Mitglied des IOC, arbeitet in mehreren Kommissionen und hat leitende Funktionen bei ASOIF, WADA, SportAccord und der ITA inne.

FEI Logo

Kontakt:

Didier Montes Kienle

didier.montes@fei.org

