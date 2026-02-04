EQS-News: DoktorABC / Schlagwort(e): Sonstiges

Der führende Anbieter von Telemedizin-Dienstleistungen wurde als eine der am schnellsten wachsenden Online-Marken Deutschlands des Jahres 2025 ausgezeichnet.

BERLIN, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DoktorABC, ein führender End-to-End-Anbieter von Telemedizin-Dienstleistungen mit mehr als einer Million Patienten, wurde von Similarweb (NYSE: SMWB) als Gewinner des Digital 1OO ausgezeichnet und zählt damit zu den drei am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich „Schönheit und Gesundheit" in Deutschland. Der sechste jährliche Digital 100 Report von Similarweb zeigt, dass DoktorABC die Besucherzahlen seiner Website von 2024 bis 2025 um 128 Prozent gesteigert hat – basierend auf unabhängigen Schätzungen von Similarweb.

Die digitale Gesundheitsplattform bietet Behandlungen für mehr als 40 Gesundheits- und Lebensstilprobleme und kombiniert medizinische Beratung durch unabhängige, EU-zertifizierte Ärzte, die Bearbeitung von Rezepten für über 5.000 Medikamente, die Abwicklung mit mehr als 500 Partnerapotheken und die Lieferung bis zur Haustür in einem einzigen digitalen Erlebnis.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unser beträchtliches dreistelliges Wachstum im Jahr 2025 würdigt", sagte David Barnan, Chief Operating Officer von DoktorABC. „Das hoch engagierte und motivierte Team von DoktorABC wird sich auch weiterhin darauf konzentrieren, sinnvolle digitale Gesundheitslösungen anzubieten, die die Zugänglichkeit und Lebensqualität für all unsere Patientinnen und Patienten verbessern."

Die Gewinner bewerben sich nicht um diese Auszeichnung und betreiben auch keine Lobbyarbeit dafür. Dieses Premium-Ranking basiert stattdessen auf der objektiven und strengen Analyse von Milliarden digitalen Signalen aus über 100 Millionen Unternehmen durch Similarweb. Die Digital 100 bewertet Web Domains und mobile Apps anhand ihrer Leistung über einen Zeitraum von 12 Monaten im Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten. Webseiten werden nach dem Wachstum der geschätzten kombinierten Anzahl einzigartiger Besucher auf Desktop- und Mobilgeräten bewertet, Apps nach dem Wachstum der geschätzten monatlich aktiven Nutzer für iOS und Android.

„Jedes Unternehmen, das über einen Zeitraum von einem Jahr ein zweistelliges Wachstum oder mehr aufrechterhalten kann, verdient großen Respekt, und mit den Digital 100 würdigen wir diese Unternehmen", so Or Offer, Gründer und CEO von Similarweb. „Die Bewertung von Websites und Apps anhand gemeinsamer Kennzahlen ist eine hervorragende Möglichkeit, herausragende Leistungen anzuerkennen und allen Inspiration zu bieten."

Weitere Informationen zu den am schnellsten wachsenden Websites und Apps finden Sie im vollständigen Bericht unter https://www.similarweb.com/corp/digital-100/, einschließlich der Ausgaben für die USA, the Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Australien, Indien, und Brasilien.

Über DoktorABC:DoktorABC ist ein führender Anbieter von End-to-End-Telemedizin-Dienstleistungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die umfassende digitale Gesundheitsplattform von DoktorABC vernetzt Patienten, Ärzte und Apotheken. Die Lösung ermöglicht einen sicheren, schnellen und diskreten Zugang zu privaten Gesundheits- und Apothekendienstleistungen und beseitigt Reibungsverluste von Anfang bis Ende.

Seit 2019 hat DoktorABC mehr als eine Million Patienten betreut und über drei Millionen Behandlungen für mehr als 40 Gesundheits- und Lebensstilprobleme durchgeführt. Unabhängige, EU-zertifizierte Ärzte untersuchen die Patienten und verschreiben ihnen bei Bedarf Medikamente. Das Netzwerk von DoktorABC umfasst mehr als 500 Partnerapotheken.

DoktorABC hat eine hohe Trusted-Shops-Bewertung von „Sehr gut" (4,80) mit über 10.000 5-Sterne-Bewertungen erhalten.

Medienkontakt: Rafi Fischer

rafi.f@doktorabc.com

Über Similarweb:Similarweb unterstützt Unternehmen dabei, mit digitalen Daten ihre Märkte zu erobern. Durch die Bereitstellung wichtiger Web- und App-Daten, Analysen und Erkenntnisse helfen wir unseren Nutzern, Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken, Wettbewerbsbedrohungen zu erkennen, Strategien zu optimieren, die richtigen Kunden zu gewinnen und die Monetarisierung zu steigern.

Medienkontakt: David F. Carr

david.carr@similarweb.com

Haftungsausschluss: Alle Namen, Marken, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die von Similarweb bereitgestellten Daten, Berichte und sonstigen Materialien bestehen aus oder enthalten geschätzte Kennzahlen und digitale Erkenntnisse, die unter Verwendung proprietärer Algorithmen auf der Grundlage von Informationen generiert wurden, welche unter Verwendung fortschrittlicher Datenmethodiken aus verschiedenen Quellen gesammelt wurden. SimilarWeb übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Daten, Berichte und Materialien und haftet nicht für Entscheidungen oder Maßnahmen Dritter, die ganz oder teilweise auf diesen Daten, Berichten und Materialien basieren. Weitere Informationen finden Sie hier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876178/DoktorABC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2733573/5750292/DoktorABC_Logo.jpg

