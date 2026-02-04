EQS-News: Elmos Semiconductor SE plant Ausschüttung von 36 Mio. Euro an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

Elmos Semiconductor SE plant Ausschüttung von 36 Mio. Euro an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Aktienrückkaufprogramm über 10 Mio. Euro und Dividendenerhöhung um 50% auf 1,50 Euro je Aktie

Leverkusen, 4. Februar 2026: Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Weiterentwicklung der Ausschüttungspolitik beschlossen und setzt damit ein klares Zeichen für eine attraktive und nachhaltige Kapitalallokation. Zukünftig sollen bei einem positiven Netto-Cash-Bestand zum Jahresende ein wesentlicher Teil des Nettobarvermögens über Dividenden und strukturierte Aktienrückkäufe, unter Berücksichtigung der erwarteten Geschäftsentwicklung sowie des jeweiligen Marktumfelds, an den Kapitalmarkt zurückgeführt werden.

Vor diesem Hintergrund schlägt Elmos der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor, was einer Erhöhung von 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms über die Börse beschlossen. Im Rahmen des Programms sollen im Zeitraum 24. Februar 2026 bis 31. März 2026 eigene Aktien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben werden.

Mit dem Dividendenvorschlag und dem Aktienrückkauf plant Elmos für das Geschäftsjahr 2025 eine Gesamtausschüttung von rund 36 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 100% gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sowie die starke Cash-Position.

„Mit der Weiterentwicklung unserer Ausschüttungspolitik, dem Dividendenanstieg von 50% für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 und dem beschlossenen Aktienrückkaufprogramm setzen wir ein starkes Zeichen für die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung des Elmos Konzerns“, sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Mit attraktiven Dividenden und strukturierten Aktienrückkäufen werden unsere Aktionärinnen und Aktionäre substanziell am Unternehmenserfolg der Elmos beteiligt, während wir gleichzeitig unsere finanzielle Flexibilität und strategische Handlungsfähigkeit für weiteres profitables Wachstum bewahren.“

Die vorläufigen Zahlen 2025 sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 werden am 24. Februar 2026 veröffentlicht.

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

