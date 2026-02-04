EQS-News: EPH Group AG beschließt langfristige Dividendenpolitik - Ausschüttungsquote von 30 % des erzielten Jahresüberschusses angestrebt

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Dividende/Strategische Unternehmensentscheidung

EPH Group AG beschließt langfristige Dividendenpolitik - Ausschüttungsquote von 30 % des erzielten Jahresüberschusses angestrebt



EPH Group AG beschließt langfristige Dividendenpolitik

Ausschüttungsquote von 30 % des erzielten Jahresüberschusses angestrebt

Wien, 04. Februar 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der EPH Group AG haben heute eine langfristige Dividendenpolitik beschlossen, um Aktionäre künftig am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Demnach beabsichtigt die EPH, eine jährliche Ausschüttungsquote von 30 % des im jeweils vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschusses anzustreben, vorbehaltlich des Vorliegens eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns.

Auf Grundlage der Dividendenpolitik unterbreitet der Vorstand der Hauptversammlung Vorschläge zur Verwendung des Bilanzgewinns. Die Vorschläge des Vorstands bedürfen der Zustimmung der Hauptversammlung.

„Mit dem konsequenten Ausbau unseres Projektportfolios und einer klaren Dividendenpolitik wollen wir die Attraktivität der EPH am Kapitalmarkt nachhaltig erhöhen. Ziel unserer langfristig ausgerichteten Kapitalmarktstrategie ist es, unseren Investoren eine attraktive Beteiligung an der Wertentwicklung und dem Erfolg unseres Unternehmens zu ermöglichen“ erklärt Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG.

Derzeit befindet sich die Gesellschaft in der Akquise-, Aufbau- und Investitionsphase. In den vergangenen Jahren ist es der EPH gelungen, ein diversifiziertes Portfolio von Luxushotelprojekten aufzubauen. Auf Basis der aktuellen Planung wird davon ausgegangen, dass ein erstmaliger Jahresüberschuss frühestens im Geschäftsjahr 2026 erzielt werden kann. Entsprechend wäre eine erstmalige Dividendenzahlung ab dem Jahr 2027 möglich.

Neben der bereits angekündigten Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums soll künftig auch eine verlässliche Dividendenpolitik ein zentrales Signal an den Kapitalmarkt senden.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Dieses Dokument dient Werbezecken in Österreich und Deutschland und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich E-Mail: info@eph-group.com Internet: www.eph-group.com ISIN: DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4, AT0000A34DM3 WKN: A3L7AM, A3LJCB, A3EGG4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Paris, Wiener Börse (Vienna MTF)

