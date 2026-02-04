EQS-News: Fox ESS begrüßt über 300 Partner auf der Fox ESS Grand Gala 2026

EQS-News: Fox ESS / Schlagwort(e): Sonstiges

WENZHOU, China, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, ein international führender Anbieter von Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen, veranstaltete vom 28. bis 29. Januar 2026 die Fox ESS Grand Gala 2026 am Unternehmenssitz in Wenzhou (Provinz Zhejiang). Unter dem Leitthema „A Toast to Trust – Ein Hoch auf das Vertrauen" kamen mehr als 300 Partner, Installateure und Branchenvertreter aus über 30 Ländern zusammen, um sich über die Zukunft der sauberen Energie und die internationale Zusammenarbeit auszutauschen.

Die Veranstaltung wurde mit einer Keynote von Michael Zhu, CEO von Fox ESS, eröffnet. In seiner Rede betonte er die Bedeutung von Vertrauen für die globalen Partnerschaften des Unternehmens:

„Vertrauen ist der Grundstein unserer globalen Partnerschaften. Angesichts des wachsenden Drucks für grüne Energie bin ich so zuversichtlich wie nie zuvor, was die Zukunft dieser Branche angeht. Unser dynamisches Team ist unser größtes Kapital. Unsere Mitarbeitenden an vorderster Front verbringen fast die Hälfte ihrer Zeit im Ausland, um auf lokale Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln."

Einblicke in Technologie, Produktion und Marke

Begleitet wurde die Fox ESS Grand Gala 2026 von einem vielfältigen Rahmenprogramm, darunter eine geführte Werksbesichtigung mit Einblicken in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie in die intelligenten Produktionsprozesse von Fox ESS. Ergänzt wurde das Programm durch Testfahrten, Kart-Rennen und Workshops zur chinesischen Kultur, die den persönlichen Austausch zwischen Partnern, Technologie und Marke förderten.

Würdigung internationaler Partnerschaften

Ein weiterer Schwerpunkt der Fox ESS Grand Gala 2026 war die Auszeichnung herausragender Installateure, Händler und strategischer Partner, deren Engagement maßgeblich zur Verbreitung moderner Energiespeicherlösungen beigetragen hat. Ihre Leistungen unterstreichen die zentrale Rolle der Partner innerhalb der internationalen Wachstumsstrategie von Fox ESS.

Wachstum, Marktführerschaft und globale Präsenz

Seit seiner Gründung in Wenzhou hat Fox ESS ein bemerkenswertes Wachstum erzielt: Das Unternehmen beschäftigt heute über 4.000 Mitarbeitende und ist in mehr als 70 Ländern weltweit aktiv. Laut einem aktuellen Bericht von S&P Global erzielte Fox ESS im ersten Halbjahr

2025 den größten Marktanteil bei Energiespeichern für Privathaushalte in Europa, mit besonders starken Ergebnissen in Kernmärkten wie Großbritannien und Polen.

Global präsent, lokal verankert

Im vergangenen Jahr war Fox ESS auf mehr als 40 internationalen Fachmessen vertreten und organisierte über 200 Kundenevents weltweit. Diese Aktivitäten unterstreichen den klaren Fokus auf lokale Marktanforderungen, unterstützt durch regionale Serviceteams und effiziente Support-Strukturen.

Ganzheitliches Energie-Ökosystem

Fox ESS hat ein umfassendes Ökosystem entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service umfasst. Mit einem Team von über 400 F&E-Fachkräften nutzt das Unternehmen gezieltes Partner- und Kundenfeedback, um seine Produkte optimal an die Anforderungen zentraler Märkte anzupassen.

Vor dem Hintergrund der globalen Energiewende setzt Fox ESS weiterhin auf technologische Innovation und enge Zusammenarbeit mit seinen Partnern, um den Ausbau sauberer Energielösungen voranzutreiben und einen nachhaltigen Beitrag zur Energiezukunft zu leisten.

