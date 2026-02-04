EQS-News: Green Bridge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 4 Millionen C$

Emittent / Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Kapitalerhöhung

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S),Green Bridge oder das Unternehmen, freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 14. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine vollständig gezeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von 33.333.333 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant kann bis zum 3. Februar 2029 (das Verfallsdatum) zum Ausübungspreis von 0,15 C$ (der Ausübungspreis) zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen bestimmten Vermittlern Bargebühren in Gesamthöhe von 102.700,01 $ und gewährte insgesamt 100.000 Vermittleraktien und 855.833 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum Verfallsdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis. Das Unternehmen gab außerdem 333.333 Stammaktien, was 1,0 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten entspricht (die Administrationsaktien), an einen unabhängigen Dritten als Administrationsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass der bekannte Bergbauinvestor Herr Russell Starr im Rahmen des Angebots 6.000.000 Einheiten erworben hat und dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten ist. Herr Starr ist eine ehemalige Führungskraft von der Bay Street und Associate-Hedgefonds-Manager. Herr Starr ist auch ein Seed-Investor bei “Echelon Wealth Partners” (heute “Ventum Financial Corp.”), einem großen kanadischen Wertpapierhändler. Herr Starr hatte Positionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei Cayden Resources Inc. und Auryn Resources Inc. sowie anderen öffentlichen Emittenten inne. Als leitender Angestellter, Direktor und Fachmann für Unternehmensfinanzen war Herr Starr an Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen beteiligt, darunter dem Verkauf von “Cayden Resources Inc.” für 205 Mio. C$ an “Agnico Eagle Mines Limited” im Jahr 2014. Als Chief Executive Officer von “Trillium Gold Mines Inc.” (jetzt “Renegade Gold Inc.”) wirkte Herr Starr an der Konsolidierung des “Confederation Greenstone Belt” im Bergbaugebiet “Red Lake” und dem Aufbau eines Explorationsportfolios sowohl für Edelmetalle als auch kritische Elemente mit. Zuletzt war Herr Starr bei “DeFi Technologies Inc.” als Head of Capital Markets tätig, wo er Teil des Teams war, das dem Unternehmen zu seiner Notierung am NASDAQ Capital Market verhalf. Herr Starr hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queens University, einen Master-Abschluss in Ökonometrie der University of Victoria und einen MBA der Ivey Business School der Western University.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem “United States Securities Act” von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie dieser Begriff in Regulation S des “U.S. Securities Act” definiert ist) angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des “U.S. Securities Act” vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzberichte enthält.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit reichen kritischen Mineralvorkommen in Nordamerika konzentriert. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Unternehmens stehen zwei vielversprechende Projekte, darunter das Konzessionsgebiet Serpentine (Serpentine) und der “South Contact District” (Projekt South Contact). Das Projekt “South Contact” umfasst das Konzessionsgebiet “Titac” und das Konzessionsgebiet “Skibo”, die sich entlang des Basalkontakts des “Duluth Complex” nördlich von Duluth (Minnesota) befinden. Die Projekte enthalten zusammen Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Mineralressourcen in großen Mengen, die in mafischen, ultramafischen und oxidischen ultramafischen Intrusionen lagern. “Serpentine” ist eine magmatische Sulfidlagerstätte, für die eine Schätzung der vermuteten und angedeuteten Kupfer- und Nickelressourcen vorliegt. Ein Teil des Konzessionsgebiets “Titac”, bekannt als “Titac South”, enthält eine vermutete Mineralressourcenschätzung der Titandioxidmineralisierung, deren Einzelheiten in einem “NI 43-101”-konformen technischen Bericht mit dem Titel “Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA” mit Stichtag 18. September 2024 enthalten sind. Der technische Bericht kann im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

