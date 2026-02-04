EQS-News: H2APEX treibt mit PMC‑Vertrag Projektentwicklung im Großprojekt WAL „Wasserstoff aus Lubmin“ weiter voran

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Sonstiges

H2APEX treibt mit PMC‑Vertrag Projektentwicklung im Großprojekt WAL „Wasserstoff aus Lubmin“ weiter voran

IPCEI gefördertes Projekt WAL wird weiterhin durch H2APEX entwickelt und erzeugt damit planbare Serviceerlöse für das Geschäftsjahr 2026

Das 100 MW Projekt WAL – Wasserstoff aus Lubmin gilt als strategisch wichtiges IPCEI‑Vorhaben in Europa und bildet einen zentralen Baustein für den skalierbaren Markthochlauf grünen Wasserstoffs in Deutschland

Laage, 4. Februar 2026 – Die H2APEX Energy GmbH führt die Projektentwicklung für das europäische Wasserstoff-Großprojekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin“ im Rahmen eines PMC-Vertrages fort. H2APEX stärkt damit die eigene Planungssicherheit für das laufende Geschäftsjahr 2026.

GHS2, Projektgesellschaft für das europäische Wasserstoff-Großprojekt „WAL – Wasserstoff aus Lubmin, bündelt die projektrelevanten Vermögenswerte und fungiert als zentrale Governance‑Instanz für die Umsetzung des WAL‑Projekts. Die im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossene Eigentümerpartnerschaft zwischen H2APEX und CIP bildet die Basis für diese Struktur und schafft klare Verantwortlichkeiten hinsichtlich Asset Ownership, Projektführung und Kapitalallokation. Die Beauftragung des PMC‑Pakets folgt auf die positive Bewertung der bisherigen Projektschritte und dient dazu, die Realisierung des 100‑MW‑IPCEI‑Projekts weiter zu beschleunigen und die Transparenz hinsichtlich der Zeitplanung, Kostenkontrolle und operativer Steuerung zu erhöhen.

„Wir freuen uns im Rahmen des PMC‑Pakets mit der GHS2 einen weiteren Beleg für die strategische Fokussierung auf die Entwicklung von Wasserstoffprojekten gegenüber unseren Stakeholdern und Investoren unterstreichen zu können. Er bestätigt die operative Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens und stärkt unsere Position im weiteren Ausbau des WAL‑Projekts“, sagt Peter Rößner, Geschäftsführer der H2APEX Energy GmbH.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.



Kontakt:

H2APEX

Investor Relations

Henriette Siegel

Telefon: +49 381 799902-320

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

Timmermannsstrat 2a

18055 Rostock

www.h2apex.com

IR.on AG

Investor Relations

Frederic Hilke, Niklas Wagner

Telefon: +49 221 9140 973

Mittelstr. 12-14

50672 Köln

E-Mail: h2apex@ir-on.com

www.ir-on.com

