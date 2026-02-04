EQS-News: Hawesko Holding SE 2025 resilienter als der Gesamtmarkt

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Hawesko Holding SE 2025 resilienter als der Gesamtmarkt

Hawesko Gruppe 2025 mit € 622 Mio. Umsatz und EBIT von € 26 Mio.

Hawesko trotzt schwierigem Marktumfeld; operative Profitabilität auf Vorjahresniveau

Kosten- und Effizienzprogramm schon 2026 mit positivem Ergebniseffekt



Hamburg, 4. Februar 2025. Die Premium-Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von € 622 Mio. (Vj.: € 639 Mio.) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von € 26 Mio. (Vj.: € 32 Mio.) erzielt. Die EBIT-Marge lag bei 4,1 Prozent.

Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf € 51 Mio. (Vj.: € 57 Mio.), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 8,2 Prozent.

Die Hawesko-Gruppe hat sich als Marktführer im Geschäftsjahr 2025 erneut besser als die gesamte Branche entwickelt. Das Hamburger Unternehmen zeigte mit einem leichten Umsatzrückgang um 3 Prozent eine stärkere Dynamik als der Gesamtmarkt, der mit ca. - 6 Prozent ein deutlich größeres Minus verzeichnete.

Im B2B-Segment erreichte die Hawesko-Gruppe einen Umsatz von rund € 203 Mio. (Vj.: € 198 Mio.) und damit ein solides Wachstum von gut 2 Prozent. In den Endverbrauchersegmenten in Deutschland war die gedämpfte Konsumlaune deutlich spürbar. Der Umsatz im stationären Geschäft betrug € 226 Mio. (Vj.: € 234 Mio.). Im Segment E-Commerce gab der Umsatz um etwa 7 Prozent auf € 193 Mio. (Vj.: € 208 Mio.) nach.

Trotz des marktbedingten Umsatzrückgangs erreichte die operative Profitabilität, gemessen an der EBIT-Marge, mit 4,1 Prozent nahezu das Niveau des Vorjahres (2024: 5,0 Prozent).

Die Hawesko-Gruppe steuert bereits seit dem vergangenen Jahr dagegen: Das 2025 aufgesetzte Wachstums- und Kostensenkungsprogramm zeigt bereits erste Wirkung. Wichtige Elemente des Wachstumsprogramms sind innovative Marktplatzmodelle mit schon jetzt zweistelligen Wachstumsraten, die Einführung neuer Sortimentskategorien sowie der Einsatz KI-gestützter personalisierter Werbung. Ab 2026 wird das angestoßene Programm ergebnisseitig in der Breite positiv wirken.

„2025 war durchgehend von einem schlechten Konsumklima und einem rückläufigen Weinmarkt geprägt. Dies hat zu kontinuierlich abnehmenden Umsätzen in den Endverbrauchersegmenten geführt”, kommentiert Thorsten Hermelink, Vorstandsvorsitzender der Hawesko-Gruppe. „Wir haben im vergangenen Jahr intensiv an unseren Kosten und Strukturen gearbeitet, so dass wir ergebnisseitig sowohl 2026 als auch in den Folgejahren davon profitieren werden und aktiv die Konsolidierung des Marktes vorantreiben können. Zudem werden wir weiter durch Innovationen, den Ausbau des Bereichs Delikatessen sowie durch neue Geschäftsmodelle unsere bestehenden und neue Kunden individuell ansprechen und mit unseren Weinen begeistern. Genuss ist und bleibt ein fester Bestandteil im Leben unserer Kundinnen und Kunden.”

Als Marktführer wird Hawesko auch im laufenden Jahr eine aktive Rolle bei der anstehenden Konsolidierung spielen. Mit einem auskömmlich hohen Cashflow und einer optimierten Kostenstruktur ist die Hawesko-Gruppe in der Lage, Opportunitäten in Deutschland und Europa wahrzunehmen.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

