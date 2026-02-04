EQS-News: IBU-tec: Forschungsprojekt entwickelt Konzept für Trockenbeschichtung im industriellen Maßstab unter Einsatz von IBUvolt® LFP400

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Studie

IBU-tec: Forschungsprojekt entwickelt Konzept für Trockenbeschichtung im industriellen Maßstab unter Einsatz von IBUvolt® LFP400



Weimar, 4. Februar 2026 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) kann über Fortschritte bei der Trockenbeschichtung im Rahmen der Batteriezellproduktion unter Einsatz von IBUvolt® LFP400berichten.

Bei dem Projekt „ProLiT“ wurde unter Führung des Instituts für Partikeltechnik (iPAT) der TU Braunschweig, zusammen mit renommierten Partnern wie Daikin Chemical, Matthews Engineering, Coperion, Maschinenfabrik Gustav Eirich und Meet/Universität Münster, ein skalierbares Verfahren für die Trockenbeschichtung von Batterieelektroden im groß-industriellen Maßstab im GWh-Bereich entwickelt. Das aus dem Forschungsprojekt erstellte Whitepaper skizziert ein innovatives Anlagenkonzept, das für eine Jahreskapazität von 1 GWh ausgelegt ist. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf größere Produktionsumgebungen übertragen, beispielsweise auf Anlagen im Gigafactory-Maßstab mit einer Kapazität von 10 GWh.

In dem Verfahren wird das IBU-tec-Batteriematerial IBUvolt® LFP400 verwendet. Das Kathodenmaterial eignet sich aufgrund seiner spezifischen Materialeigenschaften besonders für das innovative Trockenbeschichtungsverfahren. Dieses Verfahren hat gegenüber dem herkömmlichen Nassbeschichtungsverfahren viele Vorteile: Es benötigt signifikant weniger Energie in der Herstellung. Zudem kann auf umweltschädliche Lösungsmittel verzichtet werden. Bereits seit dem Jahr 2022 erforscht IBU-tec mit Partnern die Trockenbeschichtung von Kathoden.

Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: „Mit den aktuellen Fortschritten in der Trockenbeschichtung zeigen wir erneut unsere Stärke darin, die Entwicklung von innovativen Batteriematerialien für unterschiedlichste Anwendungen von der Erprobung bis zum Industriemaßstab zu skalieren. Es ist Teil unseres starken, diversifizierten Geschäftsmodells, dass wir Batteriematerialien und Herstellungsprozesse gemeinsam mit Partnern kontinuierlich weiterentwickeln.“

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

