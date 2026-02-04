EQS-News: Infineon startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 und beschleunigt angesichts weiter zunehmender Marktdynamik KI-Investitionen

EQS-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Infineon startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 und beschleunigt angesichts weiter zunehmender Marktdynamik KI-Investitionen



–Q1 GJ 2026: Umsatz 3,662 Milliarden Euro, Segmentergebnis 655 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 17,9 Prozent

–Ausblick Q2 GJ 2026: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich liegen

–Ausblick GJ 2026: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird weiterhin ein im Vergleich zum Vorjahr moderat steigender Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich liegen. Investitionen sind nun in Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro (bisher 2,2Milliarden Euro) geplant, um den Ausbau von Fertigungskapazitäten für Stromversorgungen von KI-Rechenzentren weiter zu beschleunigen. Für das Geschäftsjahr 2027 werden rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz in diesem Bereich erwartet, nach rund 1,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr. Der bereinigte Free-Cash-Flow sollte nun etwa 1,4Milliarden Euro (zuvor 1,6 Milliarden Euro) betragen und der Free-Cash-Flow einen Wert von nun etwa 1,0 Milliarden Euro (bisher 1,1 Milliarden Euro) erreichen

Neubiberg, 4. Februar 2026 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.

„Infineon hat einen gelungenen Start ins Geschäftsjahr 2026 hingelegt“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Die sehr dynamische Nachfrage bei KI in einem ansonsten verhaltenen Marktumfeld gibt Infineon kräftigen Rückenwind. Aktuell steht dabei die Stromversorgung in KI-Rechenzentren im Vordergrund, in den nächsten Jahren wird der Ausbau der Netzinfrastruktur hinzukommen. Um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen, richten wir unsere Fertigungskapazitäten auf eine weiter steigende Nachfrage aus und ziehen unsere Investitionen in diesem Bereich vor. Ein großer Teil davon entfällt auf einen schnelleren Hochlauf unserer neuen Smart Power Fab in Dresden, die wir bereits im Sommer eröffnen – genau zum richtigen Zeitpunkt!“

Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verminderte sich der Konzernumsatz saisonal bedingt auf 3.662 Millionen Euro nach 3.943 Millionen Euro im Vorquartal. Der Umsatzrückgang um 7 Prozent betraf alle vier Segmente und fiel bei Automotive (ATV) und Power & Sensor Systems (PSS) mäßig, bei Green Industrial Power (GIP) sowie Connected Secure Systems (CSS) deutlich aus.

in Millionen Euro Q1 GJ26 Q4 GJ25 +/- in % Umsatzerlöse 3.662 3.943 -7 Bruttomarge (in %) 39,9% 38,1% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 43,0% 40,7% Segmentergebnis 655 717 -9 Segmentergebnis-Marge (in %) 17,9% 18,2% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 256 239 7 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - -8 +++ Ergebnis nach Steuern 256 231 11 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,19 0,18 6 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,19 0,18 6 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,35 0,34 3

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Die Bruttomarge stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich auf 39,9 Prozent nach 38,1 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge betrug 43,0 Prozent nach 40,7 Prozent im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Das Segmentergebnis verminderte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 9 Prozent auf 655 Millionen Euro nach 717 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 17,9 Prozent nach 18,2 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 minus 267 Millionen Euro nach minus 263 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 113 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 35 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 77 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 42 Millionen Euro.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erreichte das Betriebsergebnis 388 Millionen Euro nach 454 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 56 Millionen Euro nach minus 64 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Der Steueraufwand belief sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 82 Millionen Euro nach 152 Millionen Euro im Vorquartal, in dem Bewertungseffekte hinsichtlich latenter Steuern enthalten waren.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 256 Millionen Euro nach 239 Millionen Euro im vierten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich auf 0 Millionen Euro nach minus 8 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich somit im ersten Quartal auf 256 Millionen Euro nach 231 Millionen Euro im vierten Quartal.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf jeweils 0,19 Euro nach jeweils 0,18 Euro im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie3(verwässert) stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres leicht auf 0,35 Euro nach 0,34 Euro im vierten Quartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, lagen im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei 582 Millionen Euro nach 451 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 478 Millionen Euro nach 484 Millionen Euro im vierten Quartal.

Der Free-Cash-Flow betrug im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 199 Millionen Euro nach minus 1.276 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Im vierten Quartal war die Kaufpreiszahlung für den Erwerb des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell von umgerechnet 2.180 Millionen Euro enthalten.

Zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 lag die Brutto-Cash-Position bei 1.849 Millionen Euro nach 2.102 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Ende Dezember 2025 betrugen die Finanzschulden 6.829 Millionen Euro und blieben damit unverändert zum Stand am 30. September 2025. Die Netto-Cash-Position erreichte minus 4.980 Millionen Euro nach minus 4.727 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

Ausblick für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 mit einem Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro. Für die Segmente ATV und CSS wird ein im Quartalsvergleich etwa gleich bleibendes Umsatzniveau erwartet. Für das Segment GIP wird ein moderater, für PSS ein deutlicher Umsatzanstieg erwartet. Für die Segmentergebnis-Marge wird ein Wert im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 Euro wird im Geschäftsjahr 2026 ein im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 moderat steigender Umsatz erwartet. Der Umsatzanstieg wird dabei durch Währungseffekte belastet. Im Vergleich zum Konzerndurchschnitt wird für das Segment ATV von einem schwächeren Wachstum ausgegangen. Der verhaltenen Nachfrage im Bereich Elektromobilität wirkt dabei das positive Momentum im Bereich software-definierte Fahrzeuge entgegen. Im Gegensatz dazu sollte der Umsatz im Segment PSS deutlich stärker als im Konzerndurchschnitt wachsen, getrieben von der sehr dynamischen Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Für das Segment GIP wird im Jahresvergleich ein leicht steigender und für das Segment CSS ein in etwa unveränderter Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich liegen.

Aufgrund der sehr dynamischen Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz werden die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, im Geschäftsjahr 2026 um etwa 500 Millionen Euro erhöht. Mit Blick auf zukünftige Umsatzpotenziale sollen nunmehr etwa 2,7 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr investiert werden, nach zuvor geplanten 2,2 Milliarden Euro. Schwerpunkte sind dabei weiterhin die Fertigstellung und der Produktionsanlauf im vierten Fertigungsgebäude in Dresden (Deutschland) sowie weitere Fertigungsinvestitionen, passend ausgerichtet auf die stark wachsende Kundennachfrage nach Stromversorgungen für KI-Rechenzentren.In diesem Bereich werden für das Geschäftsjahr 2027 rund 2,5 Milliarden Umsatz erwartet, nach rund 1,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr.

Die Abschreibungen werden im Geschäftsjahr 2026 weiterhin voraussichtlich 2,0 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress sowie dem Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell. Der bereinigte Free-Cash-Flow wird nach der Erhöhung der Investitionen in einer Höhe von etwa 1,4 Milliarden Euro nach zuvor 1,6 Milliarden Euro erwartet. Der Free-Cash-Flow sollte nun in etwa 1,0 Milliarden Euro erreichen (zuvor 1,1 Milliarden Euro).

In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird ohne Berücksichtigung der geplanten Akquisition des Sensorportfolios von ams OSRAM, die am 3. Februar 2026 in einer Pressemitteilung angekündigt wurde, dargestellt. Insbesondere werden weder die Kaufpreiszahlung in Höhe von 570 Millionen Euro noch das Fremdkapital, das zur Finanzierung der Akquisition aufgenommen werden soll, sowie die erwarteten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt, da die Transaktion noch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 befindet sich in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Telefonpressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 4. Februar 2026 um 8.00 Uhr (MEZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im ersten Quartal sowie über den Ausblick für das zweite Quartal und das Geschäftsjahr 2026 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

verfügbar sein.

Die aktuelle Q1-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infineon.com/de

H I N W E I S

Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Maßgabe des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht.

Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden.

Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt.

Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.

