EQS-News: Kanarischer Obst- und Gemüsesektor stärkt seine Präsenz auf den europäischen Märkten auf der Fruit Logistica

Kanarischer Obst- und Gemüsesektor stärkt seine Präsenz auf den europäischen Märkten auf der Fruit Logistica



BERLIN, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Obst- und Gemüsesektor von den Kanarischen Inseln, Spanien, und Proexca nehmen an der Fruit Logistica Messe in Berlin teil und suchen nach neuen Marktchancen unter den mehr als 90.000 Fachbesuchern aus 145 Ländern, die zu dieser Veranstaltung erwartet werden.

Der Obst- und Gemüsesektor der Kanarischen Inseln, Spanien, nimmt an der Fruit Logistica in Berlin teil, mit der Unterstützung von der kanarischen Regierung, durch das Kanarische Institut für Lebensmittelqualität (ICCA) und Proexca - ein öffentliches Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, kanarische Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte zu unterstützen - und dem Cabildo von Gran Canaria, Die Erzeuger traditioneller Exportkulturen wie Tomaten und Bananen sowie anderer tropischer und subtropischer Produkte wie Papaya, Mango, Pitaya und Avocado verstärken ihre Handelsbeziehungen und ihren Absatz in Übersee, insbesondere in nord- und mitteleuropäischen Ländern.

An der Veranstaltung nehmen der stellvertretende Regionalminister für den Primärsektor, Eduardo García, der Direktor für Auslandsförderung von Proexca, Pedro Monzón; und der Inseldirektor für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei des Cabildo von Gran Canaria, Alejandro Báez, sowie Vertreter der Provinzialvereinigung der Verbände der exportierenden Obst- und Gemüseproduzenten von Las Palmas (Fedex), des Kanarischen Bananenproduzentenverbandes (Asprocan), Sweet Papaya-SAT Tejinaste und Luctaya S.L.

In Bezug auf die Teilnahme der kanarischen Delegation an der Fruit Logistica erklärte der stellvertretende Minister der Region, dass „die kanarische Regierung sich verpflichtet, diese Erzeuger auf zu unterstützen, um ihre Marktposition zu festigen und Wachstumsmöglichkeiten durch neue Kunden zu erkunden, insbesondere im aktuellen europäischen Kontext."

Zusammen mit den technischen Mitarbeitern von Proexca wird García in den kommenden Tagen mit Vertretern der internationalen Keuthmann-Gruppe zusammentreffen, die über eine langjährige Erfahrung im Frischesektor, eigene Anlagen in wichtigen deutschen Märkten wie Berlin und Hamburg sowie ein direktes Netz von Kontakten im Groß- und Einzelhandel verfügt, darunter unabhängige Einzelhändler im Norden und Osten des Landes, und mit mehr als 30 Vertriebsunternehmen auf diesem Markt zusammenarbeitet.

Sie werden auch mit Mitgliedern der Unternehmensgruppe Frutania zusammentreffen, die sich durch ihre Präsenz auf dem deutschen Agrarnahrungsmittelmarkt und ihr Interesse am Vertrieb von tropischen Früchten, insbesondere Bananen, Pitayas, Papayas, Mangos und Avocados, auszeichnet.

