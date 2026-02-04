EQS-News: Pro BoutiquenFonds GmbH verstärkt sich im Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fonds

Pro BoutiquenFonds GmbH verstärkt sich im Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung



04.02.2026 / 12:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 4. Februar 2026 – Die Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) baut ihr Team weiter aus. Zum 1. März 2026 verstärkt Marenka Eggert den Geschäftsbereich Marketing- und Vertriebsunterstützung. In ihrer neuen Funktion wird sie eng mit Sven Hoppenhöft, Geschäftsführer der Pro BoutiquenFonds GmbH, zusammenarbeiten.





Marenka Eggert

Marenka Eggert

Marenka Eggert verfügt über eine langjährige und vielseitige Erfahrung im Fonds- und Asset-Management-Markt. Zu ihren beruflichen Stationen zählen renommierte Häuser wie Universal Investment, Flossbach von Storch, Franklin Templeton, M&G sowie zuletzt Feri, wo sie als Senior Manager Presse- und Multi-Channel-Kommunikation tätig war. Darüber hinaus bringt sie aus ihrer Zeit als Senior Marketing Manager bei Universal Investment ein umfassendes Netzwerk zu unabhängigen Asset Managern mit und kennt bereits zahlreiche Kunden der Pro BoutiquenFonds GmbH.

„Die Pro BoutiquenFonds GmbH steht für inhaltliche Tiefe, Unabhängigkeit und eine sehr enge Zusammenarbeit mit Fondsboutiquen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Fondsmarketing einzubringen, die Sichtbarkeit der betreuten Asset Manager weiter zu erhöhen und den Dialog mit Investoren und Medien gezielt auszubauen“, sagt Marenka Eggert zu ihrem Wechsel.

Mit der personellen Verstärkung reagiert die Pro BoutiquenFonds GmbH auf die wachsenden Anforderungen ihrer Kunden im Bereich Kommunikation, Marketing und Vertriebsunterstützung. Ziel ist es, die Präsenz unabhängiger Asset Manager im Markt weiter zu professionalisieren und ihre individuellen Anlagekonzepte klarer zu positionieren.

„Mit Marenka Eggert gewinnen wir eine ausgewiesene Marketing- und Kommunikationsexpertin, die den Fondsmarkt aus unterschiedlichsten Perspektiven kennt. Ihre Erfahrung, ihr Netzwerk und ihr tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unabhängiger Asset Manager sind eine große Bereicherung für unser Team und für unsere Kunden“, erklärt Sven Hoppenhöft, Geschäftsführer der Pro BoutiquenFonds GmbH.

Die Pro BoutiquenFonds GmbH unterstreicht mit dieser Personalie ihren Anspruch, unabhängige Fondsboutiquen und Vermögensverwalter ganzheitlich zu begleiten und ihre Marktpräsenz nachhaltig zu stärken.

Kontakt:

Sven Hoppenhöft

Pro BoutiquenFonds GmbH

+49 69 348717463

hoppenhoeft@boutiquenfonds.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News