EQS-News: SAVE THE DATE: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 // Etablierte Plattform für börsennotierte Unternehmen und institutionelle Investoren

Augsburg, 04. Februar 2026

Die

41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK)

findet am

22. und 23. April 2026

im

The Charles Hotel in München

statt. Die MKK zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und bietet börsennotierten Unternehmen eine professionelle Plattform für den gezielten Austausch mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten.

An beiden Konferenztagen werden sich rund

50 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen

vor etwa

400 Kapitalmarktteilnehmern

, darunter Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Analysten sowie Vertreter der Finanzpresse, präsentieren. Ergänzt werden die Unternehmenspräsentationen durch individuell buchbare

1on1-Meetings

, die einen vertieften Dialog mit Investoren ermöglichen.

Die

Anmeldung für Investoren und Pressevertreter

startet ab

Kalenderwoche 12

über

www.mkk-konferenz.de

.

Ab diesem Zeitpunkt stehen dort auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Gespräche zur Verfügung.

Bereits zugesagt haben unter anderem folgende Unternehmen:

artec technologies AG · BENO Holding AG · Blue Cap AG · Cantourage Group SE · Cherry SE · Daldrup & Söhne AG · Deutsche Grundstücksauktionen AG · Einhell Germany AG · Elmos Semiconductor SE · Erlebnis Akademie AG · Ernst Russ AG · FINEXITY AG · HAMBORNER REIT AG · Heliad AG · HOCHTIEF AG · HomeToGo SE · Immovaria Real Estate AG · INDUS Holding AG · International School Augsburg AG · KSB SE & Co. KGaA · Marinomed Biotech AG · Multitude AG · NanoRepro AG · NCTE AG · Oberbank AG · PFISTERER Holding SE · PERFORMANCE ONE AG · Renk Group AG · SBF AG · Schloss Wachenheim AG · Solutiance AG · stock3 AG · SYZYGY AG · tonies SE · UmweltBank AG · Verve Group SE · Vonovia SE

Börsennotierte Unternehmen können sich weiterhin anmelden, um auf der 41. MKK zu präsentieren.

Die MKK bietet hierfür ein etabliertes Umfeld mit hoher Investorenpräsenz und gezielten Austauschformaten zur Stärkung der Kapitalmarktkommunikation.

Interesse an einer Präsentation auf der 41. MKK?

Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen und verfügbaren Präsentationsformate bzw. -slots.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de

Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de

-------------------------------------------------------------------

Kontakt für allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail:

konferenz@gbc-ag.de

-------------------------------------------------------------------

SAVE THE DATE 2026

42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

