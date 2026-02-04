EQS-News: Schweizer Electronic AG stärkt ESG-Profil wesentlich mit CDP-Klima-Bewertung „B“

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Schweizer Electronic AG stärkt ESG-Profil wesentlich mit CDP-Klima-Bewertung „B“



04.02.2026 / 11:43 CET/CEST

Schramberg, 04. Februar 2026 – Die Schweizer Electronic AG wurde von CDP (ehemals Carbon Disclosure Project), der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation für Umwelttransparenz, mit der Bewertung „B“ im Bereich Klimawandel ausgezeichnet. Die verbesserte Bewertung reflektiert die laufenden Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit sowie das gestärkte Umweltbewusstsein der Schweizer Electronic AG.

Die geschärfte Governance‑Struktur schafft die Grundlage für eine konsistente Steuerung nachhaltigkeitsbezogener Themen und trägt signifikant zur Stärkung der internen sowie externen Nachvollziehbarkeit unseres Handelns bei. Gleichzeitig ermöglicht sie eine bessere Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Entscheidungsprozesse auf operativer und strategischer Ebene.

Seit 2026 bezieht die Schweizer Electronic AG zudem ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien („Grünstrom“). Damit stärkt das Unternehmen seine Klimaschutzmaßnahmen weiter und unterstützt die Reduktion indirekter Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2).

Die Bewertung basiert auf den von der Gesellschaft im Rahmen des CDP-Fragebogens offengelegten Daten zu Umweltwirkungen, Risiken und Maßnahmen.

Im Berichtsjahr 2025 wurden nahezu 20.000 Unternehmen durch CDP bewertet; mehr als 22.100 Unternehmen haben ihre Umweltdaten offengelegt. Die Einstufung der Schweizer Electronic AG reflektiert eine verbesserte Transparenz sowie Fortschritte im Management klimabezogener Risiken und Chancen.

CDP wendet eine unabhängige, standardisierte Methodik an, die die Qualität der Offenlegung, das Risikobewusstsein, das Umweltmanagement sowie die Umsetzung von Best Practices bewertet. Die Bewertungen reichen von A bis D- und sind vollständig mit dem TCFD-Rahmenwerk (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) abgestimmt. Das CDP-Bewertungssystem dient Investoren und Beschaffungsorganisationen weltweit als zentrale Entscheidungsgrundlage. Im Jahr 2025 forderten 640 institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von rund 127 Billionen US-Dollar die Erhebung entsprechender Umweltdaten über CDP an.

„Die Einstufung mit der Note B im CDP-Klima-Rating bestätigt unsere kontinuierlichen Fortschritte bei Transparenz und Offenlegung sowie die konsequente Umsetzung laufender Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit. Eine verlässliche und nachvollziehbare ESG-Berichterstattung ist für uns ein zentraler Bestandteil der Kommunikation mit Investoren und Kunden, insbesondere vor dem Hintergrund steigender ESG-Anforderungen in unseren Zielmärkten“, sagt Nicolas Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen.



Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



