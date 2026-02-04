EQS-News: Smartmi stellt den Air Purifier 3 vor: Leistungsstarke, intelligente und stilvolle Luftpflege für moderne Haushalte

EQS-News: Smartmi / Schlagwort(e): Produkteinführung

Smartmi stellt den Air Purifier 3 vor: Leistungsstarke, intelligente und stilvolle Luftpflege für moderne Haushalte



04.02.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PEKING, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Smartmi, ein weltweiter Pionier im Bereich innovativer Haushaltsgeräte, kündigt stolz die Einführung des Smartmi Air Purifier 3 an, der neuesten Ergänzung seiner preisgekrönten Produktreihe intelligenter Luftlösungen. Ausgestattet mit modernster Reinigungstechnologie, intelligenten Funktionen und einer minimalistischen Ästhetik, sorgt der Air Purifier 3 in Haushalten weltweit für sauberere, frischere Luft.

Smartmi Air Purifier 3

AmmoniaCapture™-Technologie: Frische für haustierfreundliche Wohnungen Haustierbesitzer wissen, dass hartnäckige Gerüche eine der größten Herausforderungen für die Luftqualität darstellen können. Der Luftreiniger 3 ist mit der AmmoniaCapture™-Technologie ausgestattet, die hochleistungsfähige, modifizierte Aktivkohle einsetzt, um Ammoniak – die Hauptursache für Haustiergerüche – zu bekämpfen. In Labortests wurden über 90,1 % des Ammoniaks innerhalb einer Stunde entfernt, wobei es sicher in ungiftige Verbindungen umgewandelt und eine Sekundärverschmutzung verhindert wurde. Das Ergebnis ist eine sauberere, frischere Luft für Menschen und Haustiere.

Schnelle und effiziente Luftreinigung Kein stundenlanges Warten mehr, um saubere Luft zu genießen. Mit einem Partikel-CADR-Wert von bis zu 400 m³/h erfrischt der Air Purifier 3 einen Standard-Wohnraum in nur 14,4 Minuten und deckt dabei Räume bis zu 48 ㎡ (516 sq ft) mit Leichtigkeit ab. Es handelt sich um einen 4-in-1-Multi-Effekt-Filter, der 99,97 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm abfängt, von Staub über Pollen bis hin zu Bakterien und Allergenen, und so die Gesundheit empfindlicher Atemwege schützt.

Intelligente Überwachung und Steuerung Genießen Sie eine mühelose Kontrolle der Luftqualität. Der Air Purifier 3 verfügt über PM2,5- und PM10-Sensoren, welche die Raumluft in Echtzeit erfassen und im Auto-Purification-Modus das Reinigungsniveau automatisch anpassen. Über die Mi-Home-App lässt sich das Gerät von überall aus bedienen, oder Sie nutzen Sprachassistenten, um die Luftqualität zu prüfen oder Einstellungen anzupassen – so einfach war smartes Wohnen noch nie.

Leiser Komfort und elegantes Design Der für das moderne Leben konzipierte Luftreiniger arbeitet leise und ermöglicht so ungestörtes Ausruhen, Lernen oder Arbeiten. Sein minimalistisches, elegantes Design passt zu jedem Einrichtungsstil und ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend.

Preise und Verfügbarkeit Der Smartmi Luftreiniger 3 ist ab Anfang Februar 2026 in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnlandzu einem empfohlenen Preis von 199 Euro erhältlich.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/smartmi-stellt-den-air-purifier-3-vor-leistungsstarke-intelligente-und-stilvolle-luftpflege-fur-moderne-haushalte-302677416.html

04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2271216 04.02.2026 CET/CEST