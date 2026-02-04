EQS-News: Smartmi stellt den Air Purifier 3 vor: Leistungsstarke, intelligente und stilvolle Luftpflege für moderne Haushalte

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Smartmi / Schlagwort(e): Produkteinführung
Smartmi stellt den Air Purifier 3 vor: Leistungsstarke, intelligente und stilvolle Luftpflege für moderne Haushalte

04.02.2026 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PEKING, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Smartmi, ein weltweiter Pionier im Bereich innovativer Haushaltsgeräte, kündigt stolz die Einführung des Smartmi Air Purifier 3 an, der neuesten Ergänzung seiner preisgekrönten Produktreihe intelligenter Luftlösungen. Ausgestattet mit modernster Reinigungstechnologie, intelligenten Funktionen und einer minimalistischen Ästhetik, sorgt der Air Purifier 3 in Haushalten weltweit für sauberere, frischere Luft.

Smartmi Air Purifier 3
Smartmi Air Purifier 3

AmmoniaCapture™-Technologie: Frische für haustierfreundliche Wohnungen Haustierbesitzer wissen, dass hartnäckige Gerüche eine der größten Herausforderungen für die Luftqualität darstellen können. Der Luftreiniger 3 ist mit der AmmoniaCapture™-Technologie ausgestattet, die hochleistungsfähige, modifizierte Aktivkohle einsetzt, um Ammoniak – die Hauptursache für Haustiergerüche – zu bekämpfen. In Labortests wurden über 90,1 % des Ammoniaks innerhalb einer Stunde entfernt, wobei es sicher in ungiftige Verbindungen umgewandelt und eine Sekundärverschmutzung verhindert wurde. Das Ergebnis ist eine sauberere, frischere Luft für Menschen und Haustiere.

Schnelle und effiziente Luftreinigung Kein stundenlanges Warten mehr, um saubere Luft zu genießen. Mit einem Partikel-CADR-Wert von bis zu 400 m³/h erfrischt der Air Purifier 3 einen Standard-Wohnraum in nur 14,4 Minuten und deckt dabei Räume bis zu 48 ㎡ (516 sq ft) mit Leichtigkeit ab. Es handelt sich um einen 4-in-1-Multi-Effekt-Filter, der 99,97 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm abfängt, von Staub über Pollen bis hin zu Bakterien und Allergenen, und so die Gesundheit empfindlicher Atemwege schützt.

Intelligente Überwachung und Steuerung Genießen Sie eine mühelose Kontrolle der Luftqualität. Der Air Purifier 3 verfügt über PM2,5- und PM10-Sensoren, welche die Raumluft in Echtzeit erfassen und im Auto-Purification-Modus das Reinigungsniveau automatisch anpassen. Über die Mi-Home-App lässt sich das Gerät von überall aus bedienen, oder Sie nutzen Sprachassistenten, um die Luftqualität zu prüfen oder Einstellungen anzupassen – so einfach war smartes Wohnen noch nie.

Leiser Komfort und elegantes Design Der für das moderne Leben konzipierte Luftreiniger arbeitet leise und ermöglicht so ungestörtes Ausruhen, Lernen oder Arbeiten. Sein minimalistisches, elegantes Design passt zu jedem Einrichtungsstil und ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend.

Preise und Verfügbarkeit Der Smartmi Luftreiniger 3 ist ab Anfang Februar 2026 in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnlandzu einem empfohlenen Preis von 199 Euro erhältlich.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2837194/Smartmi_Air_Purifier_3.jpg

Cision
Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/smartmi-stellt-den-air-purifier-3-vor-leistungsstarke-intelligente-und-stilvolle-luftpflege-fur-moderne-haushalte-302677416.html

04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2271216 04.02.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Pharmakonzern
Novo Nordisk gibt mauen Ausblick - Aktie rutscht steil abgestern, 18:13 Uhr · onvista
Novo Nordisk gibt mauen Ausblick - Aktie rutscht steil ab
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
Aktie rauscht ab
Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumengestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News