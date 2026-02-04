EQS-News: Sungrow mit Relaunch des Treueprogramms für Installateure in der DACH-Region - Sungrow Power Club

EQS-News: Sungrow / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

MÜNCHEN, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), legt mit dem Sungrow Power Club das Treueprogramm für Installateure neu auf. Ziel ist es, Installateure für PV, Speicher und Elektroladestationen bei ihrer täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen.

Das Programm läuft über eine optimierte Plattform und bietet eine erweiterte regionale Abdeckung. Zusätzlich stehen neue Funktionen und Vorteile zur Verfügung, um Geschäftsabläufe sicherer, effizienter und vorteilhafter zu gestalten. Installateure können so ihr Geschäft ausbauen und wettbewerbsfähig bleiben. Eine Registrierung ist ab sofort in der DACH-Region sowie in Großbritannien und Irland möglich. Weitere Länder folgen in Kürze.

„Der Relaunch des Sungrow Power Clubs ist für uns ein wichtiger Schritt. Mit exklusiven Tools, Schulungen und Prämien stellen wir sicher, dass unsere Partner gut gerüstet sind, um langfristig erfolgreich zu sein", erklärt Christian Welz, Country Manager DACH. "Nur gemeinsam können wir die Energiewende und die Zukunft der erneuerbaren Energien weiter nach vorne bringen."

Zahlreiche Vorteile für Installateure

Installateure, die Mitglied im Sungrow Power Club sind, profitieren von zahlreichen Vorteilen. Dazu zählen regelmäßige Schulungen und Webinare sowie die Möglichkeit, eine offizielle Power-Partner-Zertifizierung zu erwerben. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu technischen und marketingrelevanten Materialien und werden kontinuierlich über neue Produkte und Programmaktualisierungen informiert.

Der neu aufgelegte Power Club führt zudem eine neue Mitgliedschaftsstufe sowie ein erweitertes Prämiensystem ein. Durch Aktivitäten wie Schulungen, Installationen und Veranstaltungen können Mitglieder höhere Stufen erreichen und Prämien aus einem umfassenden Katalog einlösen. Das Programm legt dabei einen stärkeren Fokus auf Weiterbildung und ist auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten, um Installateuren den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Mitgliedschaft zu ermöglichen.

Einfache Funktionalität

Der Sungrow Power Club wurde mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und für die mobile Nutzung optimiert. Die Registrierung ist kostenlos und kann über ein bestehendes iSolarCloud-Konto erfolgen. So können die Installateure zentral auf Ressourcen zugreifen, ihren Fortschritt verfolgen und Punkte sowie Prämien einfach verwalten.

Starke Serviceorientierung

Daneben hat Sungrow eine umfassende lokale Servicestruktur in ganz Europa aufgebaut. Dazu gehören umfangreiche technische Dokumentationen, ein starkes Vertriebsnetz sowie ein engagiertes Expertenteam, darunter auch Partner-Success-Manager. Diese unterstützen lokale Händler, Installateure und Partner.

Weitere Informationen zum Sungrow Power Club, zur Mitgliedschaft und zu allen Vorteilen finden Sie unter: https://sungrow.cleanpowerforall.com/de_sungrow_power_club/

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Juni 2025 hat Sungrow weltweit 870 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als das bankfähigste Unternehmen für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte weltweit, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter: www.ger.sungrowpower.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876572/Sungrow_PowerClub.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/5751426/Logo.jpg

