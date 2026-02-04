EQS-News: Weltweit führendes RWA-Netzwerk Plume verringert Hürden für koreanische institutionelle Anleger durch den KRW1 Stablecoin

EQS-News: Plume Network / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

NEW YORK, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Plume, das weltweit führende Real-World-Asset (RWA)-Netzwerk, hat den auf Südkoreanische Won (KRW) lautenden Stablecoin KRW1 eingeführt, der vom führenden Verwahrungsunternehmen für digitale Vermögenswerte BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service) ausgegeben wird.

Durch diese Zusammenarbeit erhalten koreanische Investoren und Institutionen die Grundlage, um Zahlungen und Investitionen direkt in südkoreanischen Won (über KRW1) über das Ökosystem von Plume zu tätigen.

„Plume betreibt derzeit eines der größten RWA-Ökosysteme der Welt mit mehr als 280.000 RWA-Inhabern und RWAs im Wert von 645 Millionen Dollar. Indem wir KRW1 als Zahlungs- und Anlageinstrument hinzufügen, eröffnen wir insbesondere koreanischen institutionellen Anlegern einen neuen Weg, um mit einer Nicht-USD-Währung in den RWA-Markt einzusteigen", sagte Teddy Pornprinya, Mitbegründer und Chief Business Officer (CBO) von Plume.

Die Entscheidung von Plume, den südkoreanischen Won als erste Nicht-USD-Währung zu wählen, spiegelt die regulatorische Bereitschaft und die institutionelle Nachfrage in Südkorea wider. Nach der Änderung des Kapitalmarktgesetzes und des Gesetzes über elektronische Wertpapiere im vergangenen Jahr hat Südkorea ein Rahmenwerk für tokenisierte Wertpapiere (STO) eingeführt, das Wertpapier-Token in das regulierte Finanzsystem einbezieht, und gilt als eines der fortschrittlichsten RWA-Regelungsumfelder in Asien.

„Korea ist ein Markt, auf dem die Regulierung relativ klar und dennoch innovationsfördernd ist. Große Finanzinstitute erweitern ihre Investitionen in Bezug auf RWAs und Blockchain, was Korea zu einem wichtigen strategischen Knotenpunkt für die Expansion von Plume in Asien macht", sagte Pornprinya.

Der von BDACS im September 2025 eingeführte KRW1 ist vollständig durch KRW-Einlagen auf einem Treuhandkonto bei der Woori Bank abgesichert. BDACS hat erfolgreich einen Proof of Concept (PoC) abgeschlossen, der KRW-Einlagen, Token-Ausgabe und On-Chain-Verifizierung umfasst und sowohl die technische Machbarkeit als auch die operative Stabilität bestätigt.

„Plume hat sich durch die eingebettete Compliance und die vollständige EVM-Kompatibilität als institutstaugliche RWA-Plattform etabliert", sagt Hong-yeol Ryu, CEO von BDACS. „Die Integration von KRW1 stärkt die Position des Unternehmens als regulierungsorientierter RWA-Infrastrukturanbieter in Asien weiter."

Plume eröffnet den Zugang zu Vermögenswerten von globalen Vermögensverwaltern wie Apollo Global Management, WisdomTree und BlackOpal, die Anlageklassen wie Immobilienkredite, private Fonds und Staatsanleihen abdecken.

Mit der Einführung von KRW1 können südkoreanische Anleger direkt in Won investieren und Renditen erhalten, was die Devisenkosten und die operative Komplexität reduziert und gleichzeitig den Weg für eine größere institutionelle Beteiligung, künftige On-Chain-Emissionen durch koreanische Finanzinstitute und die Ausweitung auf weitere asiatische Währungen wie den japanischen Yen und den Singapur-Dollar ebnet.

Informationen zu Plume

Plume ist das führende Netzwerk für Real-World-Assets (RWA). Es ermöglicht Emittenten und Institutionen, Onchain-Vermögenswerte über seine native Infrastruktur einzusetzen und diese Vermögenswerte über sein Flaggschiff, das Real-World-Yield-Protokoll „Nest", zu vermehren. Als das Ökosystem mit der größten aktiven Wallet-Basis im RWA-Sektor und mehr als 200 Projekten gestaltet Plume die nächste Generation der Onchain-Kapitalmärkte.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://plume.org/

