EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.02.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)29.01.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

14237288
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
