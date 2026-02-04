EU-Parlament nimmt Arbeit an Handelsabkommen mit USA wieder auf

Brüssel, 04. Feb (Reuters) - Das Parlament der Europäischen Union nimmt die ⁠Arbeit ‍an der Ausfertigung eines Handelsabkommens mit den USA wieder ‌auf. Das beschlossen die Abgeordneten am Mittwoch in ‍Brüssel. Das Parlament hatte die Arbeit an dem Abkommen aus Protest gegen die Forderung von US-Präsident Donald Trump ‍nach einem Kauf Grönlands ⁠sowie der damit verbundenen Drohung mit Strafzöllen ausgesetzt. Der Handelsausschuss ‍des Parlaments wollte eigentlich bereits im vergangenen Monat ⁠über seine Position zu Gesetzesvorschlägen abstimmen, mit denen zahlreiche EU-Einfuhrzölle auf US-Waren abgeschafft werden ‍sollen. ‌Dies ist ein zentraler Bestandteil der Ende Juli im schottischen Turnberry getroffenen Vereinbarung.

