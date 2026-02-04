Euroraum-Inflation sinkt spürbar - "EZB kann im Stand-by-Modus verharren"

- von Reinhard Becker

Berlin/Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone ist vor der Zinssitzung der EZB auf das niedrigste Niveau seit September 2024 gefallen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Januar um durchschnittlich 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie ⁠das EU-Statistikamt Eurostat am ‍Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die jährliche Inflationsrate noch bei 2,0 Prozent gelegen und damit genau auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf ihrer Sitzung am Donnerstag dürften die Währungshüter den ‌Leitzins nach Ansicht von Experten bei 2,0 Prozent belassen.

"Die EZB kann zinsseitig weiter im Stand-by-Modus verharren. Es sieht so aus, dass die EZB mindestens bis Herbst im Stand-by ‍verharrt", prognostiziert Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Der Rückgang der Inflationsrate ist vor allem auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen: Sie sanken im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent: "In Anbetracht aktuell gestiegener Benzin- und Dieselpreise mag dies verwundern, doch im Vorjahresmonat sind die Energiepreise noch deutlicher gestiegen. Dieser Basiseffekt dämpft nun die Preisentwicklung", erläutert VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.

Als Preistreiber erwiesen sich erneut Dienstleistungen, die sich im Januar um 3,2 Prozent verteuerten. Der Anstieg war allerdings nicht mehr ‍so kräftig wie im Dezember mit damals 3,4 Prozent. Auch für Lebensmittel, ⁠Alkohol und Tabak mussten die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Inflationsrate lag in diesem Segment bei 2,7 Prozent, nach 2,5 Prozent im Vormonat. Unverarbeitete Lebensmittel verteuerten sich sogar kräftig um 4,4 Prozent. Dies dürfte das Gefühl vieler Konsumenten erneut verstärken, dass gerade ‍Güter des täglichen Bedarfs immer teurer werden, sagte DWS-Ökonomin Ulrike Kastens.

Die EZB achtet auch sehr stark auf die sogenannte Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert werden. ⁠Diese Kennziffer, die als Hinweisgeberin für den zugrundeliegenden Inflationstrend gilt, sank im Januar auf 2,2 Prozent, nach 2,3 Prozent im Dezember.

STARKER EURO BEREITET SORGE

"In den kommenden Monaten dürfte die Kernrate weiter sinken. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass diese Bewegungen die EZB zu neuen Zinsschritten motivieren wird", meint Commerzbank-Experte Vincent Stamer. Der weiter ‍nachlassende Preisauftrieb dürfte auf jeden Fall für Gesprächsstoff im EZB-Rat sorgen. ‌Die Zentralbank hat den geldpolitischen Schlüsselsatz angesichts gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Auf der Dezember-Sitzung wies EZB-Chefin Christine Lagarde auf das "volatile internationale Umfeld" hin, wodurch die Inflationsaussichten mit größerer Unsicherheit behaftet seien als gewöhnlich.

Die Währungshüter könnten nun erneut die Pausentaste drücken, auch wenn der Höhenflug des Euro ihnen Sorge bereiten dürfte: "Die Stärke des Euro reflektiert dabei nicht etwa konjunkturelle Dynamiken, sondern ein steigendes Misstrauen gegenüber der amerikanischen Politik", meint KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Wahrscheinlich werde die EZB ein gewisses Unbehagen über die Stärke des Euro signalisieren, ohne allerdings konkrete Maßnahmen anzukündigen.

Eine starke Währung verteuert Exporte und verbilligt zugleich Importe, was tendenziell das Wachstum dämpft und die Inflation drückt. Laut EZB-Ratsmitglied Francois ⁠Villeroy de Galhau beobachtet die Notenbank die Aufwertung der Gemeinschaftswährung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Inflation genau. Niedrigere Zinsen könnten den Euro-Kurs schwächen.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Balazs Koranyi, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)