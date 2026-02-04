Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AbbVie
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alphabet A (Google)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ARM Holdings (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Eli Lilly and Company
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Equinor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Infineon
|Bericht 1. Quartal 2026
|Novartis
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Novo Nordisk
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|OMV
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PowerCell Sweden
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Qiagen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Qualcomm
|Bericht 1. Quartal 2026
|Santander
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Uber
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UBS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
