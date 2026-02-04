Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbbVieBericht Geschäftsjahr 2025
Alphabet A (Google)Bericht Geschäftsjahr 2025
ARM Holdings (ADR)Bericht 3. Quartal 2026
Eli Lilly and CompanyBericht Geschäftsjahr 2025
EquinorBericht Geschäftsjahr 2025
InfineonBericht 1. Quartal 2026
NovartisBericht Geschäftsjahr 2025
Novo NordiskBericht Geschäftsjahr 2025
OMVBericht Geschäftsjahr 2025
PowerCell SwedenBericht Geschäftsjahr 2025
QiagenBericht Geschäftsjahr 2025
QualcommBericht 1. Quartal 2026
SantanderBericht Geschäftsjahr 2025
UberBericht Geschäftsjahr 2025
UBSBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk
Alphabet A
Infineon
OMV
Equinor
Eli Lilly and Company
Uber
Qualcomm
Novartis
ARM
Santander
UBS
AbbVie
Qiagen
PowerCell Sweden

