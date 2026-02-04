Handel erwartet weniger Umsatz zum Valentinstag wegen Karnevalskonkurrenz

Berlin, 04. Feb (Reuters) - Weniger Verbraucher in Deutschland wollen Geld für Geschenke zum anstehenden Valentinstag ausgeben.

20 Prozent der Konsumenten wollen dies tun, wie der Handelsverband ⁠Deutschland (HDE) am Mittwoch ‍zu der von ihm in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage mitteilte. Das seien knapp acht Prozentpunkte weniger als noch vor ‌einem Jahr. Ein Grund dafür sei, dass der Valentinstag am 14. Februar auf den Karnevalssamstag falle. ‍Jeder zwölfte befragte Konsument gebe demnach an, auf den Valentinstag zu verzichten und stattdessen Karnevalsausgaben zu tätigen.

Der HDE rechnet deshalb mit einem geringeren Zusatzgeschäft. Der zusätzliche Umsatz zum Valentinstag dürfte sich auf 1,18 Milliarden Euro belaufen. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,3 Milliarden Euro. "Der ‍Valentinstag ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ⁠eine Herzensangelegenheit", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Mit anlassbezogenen Sortimenten sorgt der Handel dafür, dass alle kleine Aufmerksamkeiten für ihre Liebsten finden können." Der Festtag des ‍heiligen Valentin wird in christlicher Tradition als Tag der Jugend und der Liebenden gefeiert.

Die meisten Verbraucher, die in ⁠diesem Jahr rund um den Valentinstag mit Ausgaben planen, wollen gleich viel ausgeben wie im Vorjahr (59 Prozent). Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) plant dagegen, weniger auszugeben. Ein knappes Fünftel (19 Prozent) gibt ‍an, mehr Geld für Valentinsgeschenke ‌ausgeben zu wollen.

"Anlässlich des Valentinstags greifen die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem zu Blumen und Pflanzen sowie zu Lebensmitteln", erklärt der HDE. Auch Geschenkgutscheine, Dekoartikel und Kosmetikartikel sowie Uhren und Schmuck werden zu diesem Anlass häufig gekauft.

Der deutsche Einzelhandel rechnet wegen einer gedämpften Konsumstimmung der Verbraucher in diesem Jahr insgesamt nur mit einem leichten Umsatzplus. Der Branchenumsatz dürfte um zwei Prozent zulegen, sagt der HDE voraus. Bereinigt um Preissteigerungen ⁠sei dies ein reales Plus von einem halben Prozent.

