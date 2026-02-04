Henkel stärkt Klebstoffsparte mit milliardenschwerem Zukauf

Düsseldorf, 04. Feb (Reuters) - Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel übernimmt die niederländische Stahl Holdings, um sein Geschäft rund um Klebstoffe weiter auszubauen.

Henkel habe sich mit dem ⁠Mehrheitseigner des Beschichtungsspezialisten, ‍dem französischen Finanzinvestor Wendel, auf einen Kaufpreis von 2,1 Milliarden Euro verständigt, teilten die Düsseldorfer am Mittwoch mit. Wendel kontrollierte ‌knapp 70 Prozent an Stahl, BASF gut 16 Prozent und Clariant rund 14,6 Prozent. Alle Anteile ‍gingen an Henkel, betonte ein Sprecher. Der Zukauf ermögliche dem Konzern den weiteren Ausbau des Klebstoffgeschäfts im Bereich der Spezialbeschichtungen.

Henkel hatte jüngst die Übernahme der ATP Adhesive Systems aus der Schweiz vermeldet. Damit habe der Konzern "zwei bedeutende M&A-Projekte vereinbart, die uns nahezu eine Milliarde zusätzlichen Umsatz ‍bringen und das Wachstumspotenzial für unser weltweit ⁠führendes Adhesive-Technologies-Geschäft erheblich vorantreiben werden", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel.

Stahl stellt nach eigenen Angaben Beschichtungen unter anderem für die Automobil-, Bekleidungs-, Verpackungs- und Möbelindustrie her. Das ‍1930 in den USA gegründete Unternehmen, das seinen Hauptsitz 1990 in die Niederlande verlegte, beschäftigt Henkel zufolge rund ⁠1700 Personen und kam 2025 auf einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro. Stahl betreibt nach eigenen Angaben weltweit 15 Produktionsstätten, darunter auch einen Standort in Deutschland.

Die Henkel-Klebstoffsparte mit Marken ‍wie Loctite, Pattex oder Pritt ‌macht rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus: 2024 waren es rund elf Milliarden Euro gewesen, der Konzernumsatz lag bei 21,6 Milliarden Euro. Die Sparte produziert neben Kleb- und Dichtstoffen auch Beschichtungen etwa für die Auto- oder Verpackungsindustrie. Durch die beiden Übernahmen erhält sie noch mehr Gewicht. Zweites Standbein von Henkel ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln mit Marken wie Persil oder Somat sowie Haar- und Körperpflegeprodukten wie Schwarzkopf ⁠oder Syoss.

