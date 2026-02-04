Ifo-Umfrage: Deutsche Autoindustrie rechnet mit steigenden Exporten

Berlin, 04. Feb (Reuters) - Die Exporterwartungen der deutschen Autoindustrie sind zu Jahresbeginn ins Plus gedreht.

Das entsprechende Barometer stieg auf plus 8,7 Punkte, von minus 8,0 ⁠Punkten im Dezember, ‍wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Manager-Umfrage mitteilte. "Den amtlichen Daten zu den Auftragseingängen nach zu urteilen, spielt ‌hier der innereuropäische Handel die treibende Rolle", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

Auf den Auslandsmärkten innerhalb der Europäischen ‍Union (EU) bewerten die deutschen Automobilunternehmen auch ihre eigene Wettbewerbsposition deutlich besser: Dieser Saldo stieg von 1,5 Punkten im vergangenen Oktober auf plus 15,4 Zähler im Januar. Ihre Wettbewerbsposition auf den Märkten außerhalb Europas bewerteten die Betriebe dagegen noch einmal deutlich schlechter. Hier ging es ‍auf minus 31,3 Punkte nach unten, von minus ⁠17,4 Punkten im Oktober.

"Die deutsche Autoindustrie hat auf den Märkten außerhalb der EU seit 2024 an Wettbewerbsfähigkeit verloren, wie Rechnungen auf Basis amtlicher Handelsdaten ‍zeigen", sagte Wölfl. "Das gilt besonders ausgeprägt gegenüber China, zeigt sich aber auch zunehmend gegenüber den USA."

Insgesamt hat sich die ⁠Stimmung in den Chefetagen der deutschen Autoindustrie zu Jahresbeginn aufgehellt. Das Barometer für das Geschäftsklima verbesserte sich im Januar leicht auf minus 19,6 Punkte, von minus 19,8 Punkten im Dezember, erklärte ‍das Ifo-Institut. Während die Unternehmen ‌ihre aktuelle Geschäftslage schlechter beurteilten, sehen sie den kommenden Monaten weniger pessimistisch entgegen. "Die Nachfrage aus dem Euroraum wirkt für die deutsche Autoindustrie weiterhin als stützende Kraft", sagte Ifo-Expertin Wölfl.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erhofft sich neue Impulse von dem Handelsabkommen der Europäischen Union mit Indien. Es handele sich um ein starkes Signal der Handlungsfähigkeit, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Damit werde ein dringend benötigter verbesserter Marktzugang in einem weltweit zunehmend protektionistischen ⁠Umfeld umgesetzt, auch wenn nicht sämtliche Hindernisse abgebaut würden.

