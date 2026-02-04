KI-Geschäft gibt Infineon Rückenwind - Mehr Investitionen

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Gestützt auf eine steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren hat Infineon Umsatz ⁠und Ergebnis ‍im abgelaufenen Quartal gesteigert.

Der Chipkonzern kündigte am Mittwoch einen beschleunigten Ausbau seiner ‌Fertigungskapazitäten in diesem Bereich an. Die Investitionen sollen im laufenden Geschäftsjahr ‍2025/26 rund 2,7 statt 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Umsätze mit KI-Chips würden voraussichtlich auf 1,5 Milliarden Euro und im Jahr darauf auf 2,5 Milliarden Euro steigen.

Im ‍ersten Quartal des Geschäftsjahres verbuchte ⁠das Münchener Unternehmen im Jahresvergleich einen Zuwachs der Konzernerlöse um sieben Prozent auf 3,66 ‍Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legte doppelt so stark auf 655 Millionen Euro ⁠zu. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 17,9 Prozent von 16,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Infineon ‍mit einem Umsatz ‌von etwa 3,8 Milliarden Euro sowie einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr ist Infineon hier noch optimistischer und peilt eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an. Der Umsatz soll moderat steigen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)