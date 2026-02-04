KI-Geschäft gibt Infineon Rückenwind - Mehr Investitionen

Reuters · Uhr
KI
Artikel teilen:

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Gestützt auf eine steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren hat Infineon Umsatz ⁠und Ergebnis ‍im abgelaufenen Quartal gesteigert.

Der Chipkonzern kündigte am Mittwoch einen beschleunigten Ausbau seiner ‌Fertigungskapazitäten in diesem Bereich an. Die Investitionen sollen im laufenden Geschäftsjahr ‍2025/26 rund 2,7 statt 2,2 Milliarden Euro betragen. Die Umsätze mit KI-Chips würden voraussichtlich auf 1,5 Milliarden Euro und im Jahr darauf auf 2,5 Milliarden Euro steigen.

Im ‍ersten Quartal des Geschäftsjahres verbuchte ⁠das Münchener Unternehmen im Jahresvergleich einen Zuwachs der Konzernerlöse um sieben Prozent auf 3,66 ‍Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legte doppelt so stark auf 655 Millionen Euro ⁠zu. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 17,9 Prozent von 16,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Infineon ‍mit einem Umsatz ‌von etwa 3,8 Milliarden Euro sowie einer Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Für das Gesamtjahr ist Infineon hier noch optimistischer und peilt eine Marge im hohen Zehner-Prozentbereich an. Der Umsatz soll moderat steigen.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News