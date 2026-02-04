Videoanalyse 04.02.2026

Lumentum-Aktie: Tech-Konzern hat "alle Erwartungen pulverisiert"

onvista · Uhr
Der Datenzentrums-Zulieferer Lumentum lief vor den jüngsten Quartalszahlen stark. Normalerweise bedeutet das, dass auf die Ergebnisse leicht Ernüchterung folgen könnte. Das war jedoch nicht so. Die Aktie läuft weiter.

Tatsächlich lieferte Lumentum hervorragende Zahlen ab. Der Umsatz stieg um 65 Prozent, der Gewinn je Aktie sprang gar um fast 300 Prozent. "Die Erwartungen sind absolut pulverisiert worden", sagt onvista-Börsenprofi Martin. Ob die Aktie nun aber schon zu teuer ist, verrät dir Martin im Video.

LUMENTUM HOLDINGS

