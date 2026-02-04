Maschinenbauer sehen Ende der Talfahrt

Düsseldorf, 04. Feb (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer setzen nach Zuwächsen bei den Bestellungen im vierten ⁠Quartal 2025 ‍auf anziehende Geschäfte.

"Die Anzeichen auf eine konjunkturelle Bodenbildung für den Maschinen- und ‌Anlagenbau in Deutschland verdichten sich", sagte der Chefvolkswirt des Branchenverbandes ‍VDMA, Johannes Gernandt, am Mittwoch. Das zeige sich in der Auftragsstagnation auf Jahressicht sowie insbesondere in den wachsenden Bestellungen im vierten Quartal. Für 2026 rechne ‍der Verband unverändert mit einem ⁠kleinen Plus in der Produktion von einem Prozent. Darüber hinaus liege es an der ‍Politik, strukturelle Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts einzuleiten, ⁠die ein nachhaltiges und höheres Wachstum ermöglichten.

Insgesamt habe sich die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau zuletzt leicht verbessert. ‍Nach einer im ‌Januar durchgeführten VDMA-Konjunkturerhebung bewerten knapp 30 Prozent der insgesamt 962 Unternehmen die aktuelle Lage als "sehr gut". In der vorangegangenen Umfrage aus dem Oktober habe dieser Wert noch bei 23 Prozent gelegen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)