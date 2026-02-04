Neue Runde von Ukraine-Friedensgesprächen in Abu Dhabi gestartet

Kiew, 04. Feb - In Abu Dhabi hat eine zweite Runde von Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland begonnen. Der Verhandlungsprozess sei in einem trilateralen Format unter Beteiligung der USA eröffnet worden, teilte der ⁠ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow ‍am Mittwoch auf Telegram mit. Trotz der Bemühungen der US-Regierung, einen Kompromiss zu finden, liegen die Positionen der Kriegsparteien bei zentralen Punkten noch weit auseinander. Zu den heikelsten ‌Fragen gehört die Forderung der Regierung in Moskau, dass die Ukraine von ihr noch gehaltenes Territorium aufgibt. Umfragen zufolge lehnt die Mehrheit ‍der Ukrainer ein Abkommen ab, das Russland Gebietsgewinne zugesteht. Ungeachtet der anstehenden Gespräche gab es am Dienstag einen schweren russischen Raketenangriff auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, eine von den USA unterstützte Waffenruhe zur Aufstockung seiner Munitionsbestände genutzt zu haben. Russlands Angriffskrieg auf die benachbarte Ex-Sowjetrepublik hatte vor fast vier Jahren begonnen.

Die Regierung in Moskau machte zu Beginn der Gespräche klar, ‍dass sie an ihren Forderungen festhalte. Russische Truppen würden so ⁠lange weiter in der Ukraine kämpfen, bis die Regierung in Kiew Entscheidungen zur Beendigung des Krieges treffe, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die russische Position sei unverändert.

Als Vorbedingung für eine Einigung verlangt Russland von der Regierung in ‍Kiew den Abzug ukrainischer Truppen aus der gesamten östlichen Region Donezk. Dazu gehört auch ein Gürtel stark befestigter Städte, die als eine der stärksten Verteidigungslinien ⁠der Ukraine gelten. Die Ukraine fordert dagegen, den Konflikt entlang der derzeitigen Frontlinie einzufrieren, und lehnt einen einseitigen Rückzug ihrer Streitkräfte ab. Russland hält derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Militäranalysten zufolge haben die russischen Streitkräfte seit Anfang 2024 etwa 1,5 ‍Prozent des ukrainischen Territoriums hinzugewonnen.

Auch die Zukunft des ‌von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja, des größten in Europa, ist strittig. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew konzentrieren sich die Gespräche auf militärische Fragen. Umjerow erklärte weiter, die Verhandlungsteams würden sich auch in getrennten Gruppen treffen. Dabei würden bestimmte Verhandlungspunkte erörtert und die Positionen anschließend in einer gemeinsamen Sitzung abgeglichen. Die erste Runde der Gespräche fand im Januar statt, die zweite ist auf zwei Tage angesetzt.

Am Mittwoch zeigten sich Kiews Einwohner skeptisch. "Man hofft natürlich, dass sich etwas ändert", sagte der 38-jährige Taxifahrer Serhii der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber ich glaube nicht, dass sich jetzt etwas ändern wird. Wir werden nicht nachgeben, und sie ⁠werden auch nicht nachgeben."

(Bericht: Olena Harmash, Anna Voitenko und Anna Pruchnicka; bearbeitet von Elke Ahlswede; redigiert von Kerstin Dörr.