Österreichs Inflation fällt deutlich - Regierung sieht sich bestätigt

Wien, 04. Feb (Reuters) - In Österreich hat sich der Preisauftrieb zu Jahresbeginn deutlich verlangsamt.

Die Inflationsrate sank im Januar auf 2,0 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch in einer Schnellschätzung mitteilte. Im Dezember ⁠hatte die Teuerung noch ‍bei 3,8 Prozent gelegen. Der nach europäischen Standards berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) fiel ebenfalls auf 2,0 Prozent. Damit hat Österreich die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) erreicht.

Auch Bundeskanzler Christian ‌Stocker hatte diesen Wert als Ziel ausgegeben. Um die Teuerung zu dämpfen, hatte die Regierung zuvor ein Bündel an Maßnahmen beschlossen. Das ‍Wirtschaftsministerium führte den Rückgang nun vor allem auf diese staatlichen Eingriffe bei den Energiekosten zurück. "Zwei Prozent Inflation bedeuten vor allem eines: mehr Luft zum Atmen", sagte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Sie verwies auf die zum Jahreswechsel wirksam gewordenen Schritte: die Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte auf das EU-Minimum, die Reduzierung der Ökostromabgabe sowie die halbierte Stromsteuer für Unternehmen. Dies gebe den Betrieben Planungssicherheit ‍und schaffe Vertrauen für Investitionen, erklärte die Staatssekretärin.

Im Gesamtjahr ⁠2025 hatte die Inflation in Österreich bei 3,6 Prozent gelegen, womit das Land im europäischen Vergleich im oberen Drittel rangierte. Damals hatten vor allem das Ende der Strompreisbremse, höhere Netzentgelte und die Wiedereinführung von ‍Förderbeiträgen die Preise getrieben. Allein die Strompreise hatten sich 2025 um mehr als 37 Prozent erhöht.

ENERGIEPREISE UND BASISEFFEKT

Statistisch gesehen war der Energiebereich mit einem ⁠Preisrückgang von 4,9 Prozent im Jahresvergleich der entscheidende Faktor für die Entspannung. Hier kamen zwei Effekte zusammen: Zum einen wirken die aktuellen Steuersenkungen und generell fallende Marktpreise für Strom, Gas und Öl preisdämpfend. Zum anderen hilft ein statistischer Basiseffekt. Da die Preise ‍im Januar 2025 durch das damalige Auslaufen der ‌Strompreisbremse sprunghaft gestiegen waren, dient nun ein sehr hohes Preisniveau als Vergleichsbasis. "Damit sinkt die Teuerung in Österreich nach den hohen Inflationsraten des Jahres 2025 wieder auf die Werte der zweiten Jahreshälfte 2024", sagte Statistik-Chefin Manuela Lenk.

Der stärkste Preistreiber blieben die Dienstleistungen mit einem Anstieg von 3,8 Prozent. Allerdings ließ der Druck auch hier nach, nachdem die Raten im Vorjahr noch deutlich über vier Prozent gelegen hatten. Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich um 2,7 Prozent und damit ebenfalls weniger stark als zuletzt. Industriegüter verzeichneten mit einem Plus von 0,8 Prozent nur einen minimalen Anstieg. Die ⁠endgültigen Daten für Januar will das Amt am 25. Februar veröffentlichen.

