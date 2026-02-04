Original-Research: DARWIN AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG 04.02.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG Unternehmen: DARWIN AG ISIN: DE000A3C35W0 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 30,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger Fokussierte HealthTech-Wachstumsstory mit starker Bilanz und skalierbarem Kerngeschäft Die DARWIN AG ist ein in München ansässiges Unternehmen, das sich auf DNA-basierte Analysen und darauf aufbauende personalisierte Gesundheits- und Lifestyle-Produkte spezialisiert hat. Ihr Kerngeschäft umfasst genetische Analysen sowie die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb individualisierter Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Das vertikal integrierte Modell umfasst genetische Analysen, datenbasierte Auswertungen sowie die eigene Produktion und ermöglicht somit eine hohe Wertschöpfungstiefe und Skalierbarkeit. Seit 2023 betreibt die Gesellschaft ergänzend ein Handelssegment im Bereich Parallelimporte von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Dieses dient als stabilisierender Umsatz- und Cashflow-Baustein, ist jedoch strategisch klar hinter dem wachstumsorientierten Kerngeschäft positioniert. Die operative Entwicklung der vergangenen Jahre war maßgeblich durch die außergewöhnliche Sonderkonjunktur im Zuge der Corona-Pandemie geprägt. In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 erzielte die DARWIN AG über ihre Tochtergesellschaft Novogenia GmbH sehr hohe Umsätze und Cashflows aus PCR-Testungen. Diese Phase führte zu einem signifikanten Liquiditätszufluss und dem Aufbau eines außergewöhnlich hohen Finanzvermögens. Trotz des erfolgten Wegfalls dieses Sondergeschäfts ist die Gesellschaft mit einem Nettofinanzvermögen in Höhe von 75,28 Mio. EUR und einem Eigenkapital in Höhe von 103,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.25) bilanziell sehr solide aufgestellt. Damit sind die Voraussetzungen für die Finanzierung des organischen Wachstums im Kerngeschäft, gezielter Akquisitionen sowie der geplanten Kapazitätserweiterung gegeben. Die Wachstumsstrategie der DARWIN AG zielt auf den Aufbau des Kerngeschäfts über internationale B2B-Partnerschaften sowie den Ausbau eigener Vertriebskanäle ab. Zentrale Bedeutung kommt dabei langfristig angelegten Kooperationen zu, insbesondere mit Partnern wie 10X Health und REVIV, die einen brei-ten internationalen Marktzugang ermöglichen. Besonders im Fokus steht hier das Projekt mit M42 in Abu Dhabi, welches mit erheblichen Umsatz- und Ertragspotenzialen einhergeht. Diese Partnerschaften kombinieren genetische Analysen, datenbasierte Auswertung und personalisierte Produkte und erlauben der Gesellschaft, ihr Geschäftsmodell mit vergleichsweise geringem zusätzlichen Vertriebsaufwand zu internationalisieren. Parallel dazu investiert die Gesellschaft in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten sowie in die Weiterentwicklung ihrer Produktpalette. Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie sowie der am 23.01.26 publizierten Businessplanung haben wir für die Geschäftsjahre 2025 - 2028 Umsatz- und Ergebnisprognosen erstellt. Während wir für das Handelssegment ein moderates, marktgetriebenes Wachstum unterstellen, sollte das Segment Gentests und personalisierte Produkte der wesentliche Wachstumstreiber sein. Insbesondere die internationalen Kooperationen sollten dabei der wichtigste Wachstumstreiber sein. Wir gehen für die kommenden Geschäftsjahre von einem Anstieg der Umsatzerlöse aus: von 55,11 Mio. EUR (2025e) über 69,64 Mio. EUR (2026e) und 112,64 Mio. EUR (2027e) auf 174,57 Mio. EUR (2028e). Mit der zunehmenden Umsatzsteigerung im margenstarken Kerngeschäft erwarten wir eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Bereits ab 2026 sollte das EBIT die Gewinnschwelle überschreiten, und wir erwarten ab dem Geschäftsjahr 2028 eine nachhaltig erreichbare EBIT-Marge von über 20 %. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 30,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben damit das Rating "KAUFEN". Das Kursziel haben wir im Rahmen einer Peer-Group-Multiplikatorbewertung überprüft. 