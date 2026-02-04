Original-Research: DARWIN AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG

04.02.2026 / 10:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG

     Unternehmen:               DARWIN AG
     ISIN:                      DE000A3C35W0

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  30,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Fokussierte HealthTech-Wachstumsstory mit starker Bilanz und skalierbarem
Kerngeschäft

Die DARWIN AG ist ein in München ansässiges Unternehmen, das sich auf
DNA-basierte Analysen und darauf aufbauende personalisierte Gesundheits- und
Lifestyle-Produkte spezialisiert hat. Ihr Kerngeschäft umfasst genetische
Analysen sowie die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb
individualisierter Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte. Das
vertikal integrierte Modell umfasst genetische Analysen, datenbasierte
Auswertungen sowie die eigene Produktion und ermöglicht somit eine hohe
Wertschöpfungstiefe und Skalierbarkeit. Seit 2023 betreibt die Gesellschaft
ergänzend ein Handelssegment im Bereich Parallelimporte von Arzneimitteln
und Medizinprodukten. Dieses dient als stabilisierender Umsatz- und
Cashflow-Baustein, ist jedoch strategisch klar hinter dem
wachstumsorientierten Kerngeschäft positioniert.

Die operative Entwicklung der vergangenen Jahre war maßgeblich durch die
außergewöhnliche Sonderkonjunktur im Zuge der Corona-Pandemie geprägt. In
den Geschäftsjahren 2021 und 2022 erzielte die DARWIN AG über ihre
Tochtergesellschaft Novogenia GmbH sehr hohe Umsätze und Cashflows aus
PCR-Testungen. Diese Phase führte zu einem signifikanten Liquiditätszufluss
und dem Aufbau eines außergewöhnlich hohen Finanzvermögens. Trotz des
erfolgten Wegfalls dieses Sondergeschäfts ist die Gesellschaft mit einem
Nettofinanzvermögen in Höhe von 75,28 Mio. EUR und einem Eigenkapital in Höhe
von 103,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.25) bilanziell sehr solide aufgestellt.
Damit sind die Voraussetzungen für die Finanzierung des organischen
Wachstums im Kerngeschäft, gezielter Akquisitionen sowie der geplanten
Kapazitätserweiterung gegeben.

Die Wachstumsstrategie der DARWIN AG zielt auf den Aufbau des Kerngeschäfts
über internationale B2B-Partnerschaften sowie den Ausbau eigener
Vertriebskanäle ab. Zentrale Bedeutung kommt dabei langfristig angelegten
Kooperationen zu, insbesondere mit Partnern wie 10X Health und REVIV, die
einen brei-ten internationalen Marktzugang ermöglichen. Besonders im Fokus
steht hier das Projekt mit M42 in Abu Dhabi, welches mit erheblichen Umsatz-
und Ertragspotenzialen einhergeht. Diese Partnerschaften kombinieren
genetische Analysen, datenbasierte Auswertung und personalisierte Produkte
und erlauben der Gesellschaft, ihr Geschäftsmodell mit vergleichsweise
geringem zusätzlichen Vertriebsaufwand zu internationalisieren. Parallel
dazu investiert die Gesellschaft in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten
sowie in die Weiterentwicklung ihrer Produktpalette.

Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie sowie der am 23.01.26
publizierten Businessplanung haben wir für die Geschäftsjahre 2025 - 2028
Umsatz- und Ergebnisprognosen erstellt. Während wir für das Handelssegment
ein moderates, marktgetriebenes Wachstum unterstellen, sollte das Segment
Gentests und personalisierte Produkte der wesentliche Wachstumstreiber sein.
Insbesondere die internationalen Kooperationen sollten dabei der wichtigste
Wachstumstreiber sein. Wir gehen für die kommenden Geschäftsjahre von einem
Anstieg der Umsatzerlöse aus: von 55,11 Mio. EUR (2025e) über 69,64 Mio. EUR
(2026e) und 112,64 Mio. EUR (2027e) auf 174,57 Mio. EUR (2028e). Mit der
zunehmenden Umsatzsteigerung im margenstarken Kerngeschäft erwarten wir eine
deutliche Verbesserung der Profitabilität. Bereits ab 2026 sollte das EBIT
die Gewinnschwelle überschreiten, und wir erwarten ab dem Geschäftsjahr 2028
eine nachhaltig erreichbare EBIT-Marge von über 20 %.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 30,00 EUR je
Aktie ermittelt und vergeben damit das Rating "KAUFEN". Das Kursziel haben
wir im Rahmen einer Peer-Group-Multiplikatorbewertung überprüft.



Darwin (Novogenia)

