Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH

04.02.2026 / 08:55 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE

     Unternehmen:               sdm SE
     ISIN:                      DE000A3CM708

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      04.02.2026
     Kursziel:                  4,80 (bislang: EUR 5,20)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Barkapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung

Nach Abschluss einer 10%igen Kapitalerhöhung bestätigen wir unser Buy-Rating
für die Aktien der sdm SE. Nach Anpassung der Anzahl ausstehender Aktien
errechnen wir aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von
EUR 4,80, bislang lag unser Kursziel bei EUR 5,20. Aus einer
Monte-Carlo-Simulation, in der wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes
bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben,
ermitteln sich Werte des Eigenkapitals von EUR 4,10 je Aktie (10%-Quantil)
bzw. EUR 5,55 je Aktie (90%-Quantil). Angesichts einer von uns auf Sicht von
36 Monaten erwarteten Kursperformance von 275,0% bestätigen wir unser
Buy-Rating für die Aktien der sdm SE.

sdm hat die Details einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
bekannt gegeben. Im Rahmen der 10%igen Kapitalerhöhung wurden 380.166 Stück
neue Aktien ausgegeben. Die Anzahl ausstehender Aktien erhöht sich damit auf
4.181.832 von bislang 3.801.666 Stück Aktien. Die Kapitalerhöhung erfolgte
im Wege einer Eigenemission zu einem Ausgabepreis von EUR 1,26 je Aktie und
damit ohne Zeichnungsabschlag auf Höhe des letzten Xetra-Schlusskurses.

Die neuen Aktien wurden Angabe gemäß vollständig von strategischen
Investoren gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 0,5
Mio. soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Umsetzung
strategischer Initiativen verwendet werden.

Die neu ausgegebenen Aktien sind rückwirkend ab dem 01.01.2025
gewinnberechtigt. Für bestehende Aktionäre bedeutet die Kapitalmaßnahme nach
unserer Einschätzung eine begrenzte Verwässerung, die im Erfolgsfall durch
die angekündigte wachstumsorientierte Verwendung der Mittel kompensiert
werden sollte. Positiv werten wir die vollständige Zeichnung durch
strategische Investoren, was aus unserer Sicht als ein Vertrauenssignal für
die operative Entwicklung der sdm zu interpretieren ist.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4700cda1bac6bfd09ba859d1eff547ff

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2270954 04.02.2026 CET/CEST

