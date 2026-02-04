OTS: MaxSolar GmbH / RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur ...

RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur Förderung von Solar- und Speicherprojekten in Deutschland (FOTO) Wien/Traunstein (ots) - - Die beiden Unternehmen haben eine Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland geschlossen. - RP Global tritt als Projektinvestor und Entwicklungspartner auf und profitiert dabei von der EPC- und Betriebsexpertise von MaxSolar. - Ziel ist die Umsetzung eines jährlichen Projektportfolios von über 100 MW. RP Global, ein europäischer Investor und Entwickler im Bereich Erneuerbare Energien, und MaxSolar, ein führender deutscher Entwickler von Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, EPC-Anbieter und IPP, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von Utility-Scale Projekten im Bereich Erneuerbare Energien in Deutschland zu etablieren. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die gemeinsame Entwicklung, Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten. Der geografische Schwerpunkt liegt dabei auf dem deutschen Markt. Gemäß dem MoU übernimmt RP Global die Rolle des Projektinvestors sowie des langfristigen Gesellschafters und Eigentümers der Anlagen und ist verantwortlich für die Projektentwicklung sowie die Finanzierung. MaxSolar agiert als etablierter Infrastrukturentwickler und EPC-Auftragnehmer und bringt seine langjährige Erfahrung in Entwicklung und Umsetzung ein. Die Projekte werden schlüsselfertig realisiert, optional sind auch Betrieb und Wartung sowie Unterstützung bei der Sicherung von Stromabnahmeverträgen geplant (Power Purchase Agreements). Die Partnerschaft vereint die langfristige Investitionsstrategie und internationale Entwicklungsplattform von RP Global mit der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von MaxSolar in Projektentwicklung, Engineering, Bau und Betrieb für Erneuerbare Energien im deutschen Markt. David Tanner, Executive Board Representative Deutschland und Group Head of Development bei RP Global, kommentiert: "Diese Partnerschaft bringt zwei sich hervorragend ergänzende Organisationen mit einer gemeinsamen Ambition zusammen: die Umsetzung hochwertiger, skalierbarer Projekte für Erneuerbare Energien in Deutschland. Durch die Verbindung der langfristigen Projektinvestitions- und Entwicklungsplattform von RP Global mit den starken Infrastruktur-, Umsetzungs- und EPC-Kompetenzen von MaxSolar schaffen wir einen belastbaren Rahmen, um Projekte schneller zu realisieren und dabei höchste technische und wirtschaftliche Standards zu gewährleisten." Max Mages, Head of Sales, MaxSolar: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Rahmenkooperation mit RP Global. Das geplante jährliche Projektportfolio von über 100 MW unterstreicht das starke gemeinsame Commitment zur Entwicklung zukunftsfähiger Infrastrukturprojekte. Gemeinsam wollen wir die Entwicklung von RP Global unterstützen und wettbewerbsfähige Solar- und Speicherprojekte realisieren, die nicht nur zur Energiewende in Deutschland beitragen, sondern auch dessen internationale Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine verlässliche Basis für nachhaltiges Wachstum auf beiden Seiten schaffen." Die beiden Unternehmen arbeiten bereits gemeinsam am 49,5-MW-Photovoltaikprojekt Harbke, das derzeit auf einem historischen Braunkohlestandort an der ehemaligen innerdeutschen Grenze realisiert wird. Für dieses Projekt fungiert MaxSolar bereits als EPC-Partner von RP Global. Das nächste gemeinsame deutsche PV-Projekt, dessen Baubeginn für Q1/Q2 2026 geplant ist, wird bereits unter das neue MoU fallen. Diese Kooperation ist von besonderer Bedeutung, da die zukünftigen Projekte einen starken Fokus auf das Zusammenspiel von PV und Energiespeichern legen. Speichersysteme ermöglichen es, Solarstrom in Zeiten höherer Nachfrage zu verschieben, unterstützen die Netzstabilität und werden zunehmend unverzichtbar für ein resilientes und zukunftsorientiertes Design des erneuerbaren Strommarktes. Über MaxSolar GmbH: Als integrierter Infrastrukturentwickler und -betreiber deckt MaxSolar, gegründet 2009, die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen sowie regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärkt das zur Greenvolt- und NIC Group gehörende Unternehmen die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Technologieunternehmen und Kommunen. Über RP Global: RP Global ist ein IPP (Independent Power Producer) mit einer Projektpipeline von über 14 GW(p) an Solar-PV-, Wind- und Speicherprojekten und verfügt über starke lokale Teams in sieben europäischen Märkten. Als Entwickler, Betreiber und Investor großskalierbarer Energieprojekte blickt RP Global auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien zurück. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Wien (Österreich) und Madrid (Spanien). 