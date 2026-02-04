OTS: Nakiki SE / Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit ...

Bitcoin High-Yield-Bond: Nakiki-Anleihe mit 9,875-Prozent-Kupon jetzt in Frankfurt an der Börse handelbar (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die Nakiki SE hat eine Hochzinsanleihe begeben, deren Mittelverwendung nahezu komplett auf Bitcoin ausgerichtet ist. Das verbindet die Bitcoin-Treasury-Strategie des Frankfurter Unternehmens mit einem klassischen Fixed-Income-Zugang für Anleger. Bitcoin ist als digitale Anlageklasse längst in der Breite angekommen. Doch wer Bitcoin direkt kaufen will, muss sich mit praktischen Fragen unter anderem zu Verwahrung, Handelsplätzen und Sicherheitsaspekten auseinandersetzen. In diesem Spannungsfeld entstehen zunehmend neue Ideen, die Bitcoin-Exposure über klassische Kapitalmarktstrukturen ermöglichen. Genau hier setzt die Nakiki SE mit ihrer im Dezember emittierten Anleihe an: einer klassischen Straight Bond, deren Emissionserlös im Wesentlichen für den Aufbau eines Bitcoin-Bestands genutzt werden soll. Damit verbindet das Anlageinstrument planbare Erträge aus einer festverzinslichen Struktur mit einer Mittelverwendung, die eng an die Bitcoin-Treasury-Strategie der Nakiki SE gekoppelt ist. Das macht die Hochzinsanleihe auch zu einem wichtigen Baustein der größeren strategischen Neuausrichtung des Unternehmens zu einer Bitcoin Treasury Company, die ihren Fokus auf Bitcoin als zentralem Vermögenswert setzt. Bei der Nakiki-Anleihe (ISIN: DE000A460N46 | WKN: A460N4) handelt es sich um eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und halbjährlichen Zinszahlungen. Die Besonderheit: Mit 9,875 % p. a. liegt der Kupon im High-Yield-Segment. Die Nakiki-Anleihe als Zugang zur Bitcoin-Exposure Die Nakiki-Anleihe bildet eine Brücke für Anleger, die zwar an einem Bitcoin-Investment interessiert sind, die Direktinvestitionen in die Digitalwährung jedoch aus diversen Gründen scheuen. Zum einen ist die Hochzinsanleihe eine Option für Investoren, die Wert auf regelmäßige Erträge und feste Zahlungstermine legen. Das macht die Bitcoin-Anleihe zu einer möglichen Alternative zum Bitcoin selbst, der eben keine laufende Rendite generiert. Gleichzeitig liefert der High Yield Bond seine vertraglich festgelegten Zinszahlungen unabhängig von der jeweiligen aktuellen Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Zum anderen schafft eine Anleihe einen Zugang über ein börsennotiertes Wertpapier und eine etablierte Marktinfrastruktur. Viele Anleger sind mit diesem Anlageinstrument nicht nur vertrauter, gerade für institutionelle Investoren kann das Format auch leichter mit internen Vorgaben vereinbar und in bestehende Anlageprozessen integrierbar sein. Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE, zum neuen Anlageprodukt: "Mit unserer 9,875-Prozent-Unternehmensanleihe bieten wir Anlegern ein Finanzinstrument mit fixem Zinssatz und lancieren gleichzeitig das erste Bitcoin-Treasury-Kapitalmarktprodukt in Deutschland." Dabei sieht der Vorstandsvorsitzende in der jüngsten Kurskorrektur der digitalen Währung durchaus Chancen sowohl für die Nakiki SE als auch ihre Anleihe und verweist auf seine positive Einschätzung der langfristigen Entwicklung des Bitcoin. Die geplante Mittelverwendung fasst der CEO der Nakiki SE folgendermaßen zusammen: "Der Netto-Emissionserlös der Hochzinsanleihe wird zu 80 bis 90 Prozent in Bitcoin investiert werden." Nakiki-Anleihe jetzt in Frankfurt an der Wertpapierbörse zu kaufen Nachdem die Emission der Nakiki-Anleihe im Handel per Erscheinen an der Börse in Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) zugelassen wurde, wird der High Yield Bond nunmehr in fortlaufender Auktion gehandelt. Somit ist die Hochzinsanleihe, die unter der ISIN DE000A460N46 und der WKN A460N4 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, über viele Wertpapierdepots handelbar. Die Zielgruppe der Unternehmensanleihe ordnet Andreas Wegerich wie folgt ein: "Die Nakiki-Anleihe richtet sich an Anleger, die Bitcoin-Exposure wünschen, aber das Anleiheformat mit fixem Kupon und definierter Laufzeit bevorzugen." Weitere Informationen zur Nakiki-Anleihe finden sich hier: https://nakikibtctreasury.com/anleihe-1/ Unternehmensmeldungen zur Nakiki SE werden über EQS veröffentlicht: https://ots.de/4MA0NR Fakten zur Nakiki-Anleihe: Kupon, Laufzeit, Fälligkeit - ISIN: DE000A460N46 - WKN: A460N4 - Kupon: 9,875 % p. a. - Zinszahlung: halbjährlich - Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.01.2031 zu 100 % des Nennwerts - Stückelung/Mindestanlage: 1.000 EUR - Emissionsvolumen: 8 Mio. EUR - Handel: Freiverkehr Börse Frankfurt Disclaimer Diese Pressemitteilung stellt eine Werbemitteilung dar und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ersetzt keine individuelle Anlage- oder Rechtsberatung. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Inhalte dieser Mitteilung können von Dritten gekürzt oder verändert wiedergegeben werden; hierfür übernimmt das Unternehmen keine Haftung. Die Emittentin ist im geregelten Markt in Deutschland an den Wertpapierbörsen gelistet & ein separates Wertpapierprospekt muss nicht erstellt werden. 