Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend

Hast du schonmal vom Fintech Zelle gehört? Vermutlich nicht. Dabei nutzen hunderte Millionen US-Bürger dieses Netzwerk, und überweisen damit gigantische Summen. Im Jahr 2024, gerade mal sieben Jahre nach der Gründung, toppte das Zahlungsvolumen bereits eine Billion US-Dollar.

Der Leidtragende dieses Aufstiegs: Paypal. Einst war die Ebay-Abspaltung der praktisch einzige große Spieler am Markt für digitale Zahlungsdienstleistungen. Diese Zeiten sind mittlerweile vorbei, wie auch Paypals Aktienchart eindrücklich zeigt.

Seit einem Allzeithoch bei 310 Dollar Mitte 2021 geht es immer weiter bergab. Erst in dieser Woche rutschte der Kurs wegen schwacher Wachstumszahlen im Schlussquartal 2025 nochmals um 20 Prozent auf 41,70 Dollar ab. Der Verlust seit dem Rekordhoch: Über 86 Prozent. Wir zeigen dir hier auf, welche Faktoren neben neuen Konkurrenten zu diesem Abwärtstrend führten.

Grund eins: Zu viel Optimismus in der Pandemie

Ein Grund für die lange Talfahrt ist das Ausgangsniveau, beim Kurs und bei der Bewertung der Aktie. Paypal profitierte immens zu Beginn der Coronavirus-Pandemie ab 2020. Ob in den USA oder Europa, die Menschen saßen zwangsweise daheim und kauften online ein.

Die Unterstützungszahlungen der US-Regierung an die Verbraucher dort taten ihr übriges. Als Marktführer griff Paypal hier seinen Teil sprunghaft steigender Online-Umsätze ab. Folglich kauften Anleger die Aktie und preisten dabei weiteres Wachstum ein. Das erwies sich allerdings als viel zu optimistisch.

In der Spitze wuchs Paypals Umsatz zwar um 30 Prozent zum Vorjahr, der Gewinn im ersten Quartal 2021 sogar um enorme 1.200 Prozent. Allerdings ebbte dieser Boom so schnell ab, wie er gekommen war. Bereits Anfang 2022 fielen die Wachstumsraten zurück in den einstelligen Bereich.

Die Gewinne schwankten noch stärker. Das traf den Markt unvorbereitet, der Paypal 2021 mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate von 67 bewertete. Das war das Doppelte der durchschnittlichen Bewertung der Vorjahre. Bei solchen Preisniveaus muss, über kurz oder lang, entweder der Gewinn nachziehen, oder die Aktie fallen.

Bei Paypal trat letztgenannter Fall ein. Zum Hoch war Paypal 360 Milliarden Dollar wert, achtmal mehr als die ehemalige Mutter Ebay. Nach dem gestrigen Kurssturz sind noch 39 Milliarden Dollar übrig. Ebay ist mit derzeit knapp 42 Milliarden Dollar erstmals wertvoller seit der Abspaltung 2015.

Grund zwei: Das Gedränge am Markt wird größer

Neben der unhaltbaren Bewertung setzt Paypal seit Jahren die wachsende Konkurrenz zu. Zelle, das Zahlungsnetzwerk eines Konsortiums von US-Großbanken, ist dabei nur einer der neuen Rivalen.

Im P2P-Bereich („Nutzer zu Nutzer“) etwa gibt es noch Cashapp des Konkurrenten Block, welches als Marke ähnlich wie Paypal schon im Sprachgebrauch jüngerer Nutzer angekommen ist. Beträge werden in den USA nicht mehr nur „ge-paypalt“, sondern oft genug auch „ge-cashappt“.

Auch anderweitig versuchen Konzerne wie Block, Toast oder Adyen, von Paypal Marktanteile abzugreifen, so etwa bei Bezahlanwendungen für Händler, sowohl online als auch im stationären Handel. Was das Bezahlvolumen angeht, ist Paypal zwar noch immer der König unter diesen spezialisierten Dienstleistern.

So belief sich das Transaktionsvolumen („TPV“ oder „GPV“ genannt) bei Paypal im dritten Quartal auf 458 Milliarden Dollar. Block und Toast kommen nur auf 69,3 respektive 51,5 Milliarden. Das Wachstum zum Vorjahr aber fiel bei den kleineren Konkurrenten stärker aus. So wuchs das Volumen bei Toast im dritten Quartal 2025 gleich dreimal stärker als bei Paypal.

Und als wäre das nicht schon genug, muss Paypal noch mit anderen Software-Giganten konkurrieren. Google, Apple, Klarna – alle bieten längst eigene mobile Bezahldienste für die Nutzer ihrer Ökosysteme an.

Grund drei: Schwaches Wachstum

Die immer größere Konkurrenz am Markt ist ebenso mitverantwortlich für den dritten Faktor hinter Paypals Abwärtstrend, das schwache Wachstum. Dabei geht es um mehr als nur das Transaktionsvolumen oder die Umsätze.

Bei den Erlösen hat Paypal, wie auch die obige Grafik zeigt, die besten Jahre hinter sich. Im Schnitt legte der Umsatz in den vergangenen vier Quartalen weniger als 3,7 Prozent zum Vorjahr zu. Das ist wenig. Vor dem Pandemie-Boom waren zweistellige Wachstumsraten, oft nahe der 20-Prozent-Marke, die Norm.

Quartal Aktive Nutzer (in Mio.) Transaktionen pro Account Q4 2024 434 60,6 Q1 2025 436 59,4 Q2 2025 438 58,3 Q3 2025 438 57,6 Q4 2025 439 57,7

Andere Wachstumsmetriken fallen noch schlechter aus. Bei den Nutzern etwa stagniert Paypal praktisch. Die Zahl der aktiven Nutzer beispielsweise schwankt seit über einem Jahr zwischen 435 und 440 Millionen. Paypal kann seine Nutzerschaft also gerade so halten. Der Konzern schafft es ebenso nicht, die bestehenden Nutzer zu mehr Aktivität zu animieren. So sank die Zahl der Transaktionen pro aktivem Paypal-Account zuletzt sogar um fünf Prozent zum Vorjahr (siehe Tabelle oben).

Die Chancen für eine Trendwende stehen schlecht. Auf der einen Seite buhlen schlicht viel mehr Wettbewerber um Kunden. Andererseits ist die Konsumstimmung im Heimatmarkt USA immer noch schlecht. Zwar stieg der Konsumklima-Indikator der Universität Michigan im Januar etwas an, rangiert aber immer noch auf rekordniedrigen Niveaus. Schon die schwachen Zahlen im so wichtigen Schlussquartal zeigen, dass Konsum als Wachstumstreiber für Paypal ausfällt.

Weiteres Ungemach droht zudem im internationalen Geschäft. 43 Prozent seiner Umsätze erzielt Paypal im Ausland. Und auch hier wächst der Konkurrenzdruck. In Europa beispielsweise gewinnt der niederländische Konkurrent Adyen Marktanteile. Mit einem Transaktionsvolumen von 347 Milliarden Euro im dritten Quartal spielt Adyen bereits in derselben Liga wie Paypal.

Zudem arbeitet Europas Bankensektor an einer eigenen Version von Zelle. Mit nationalen Bezahldienstleistern wie Giropay in Deutschland scheiterten die Institute noch. Nun starten sie mit Wero einen frischen Anlauf. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Europa sich schrittweise von US-Tech-Diensten lösen möchte, könnte der neue Versuch glücken. Und sollte Wero sich nur im Ansatz so gut etablieren wie das US-Pendant Zelle, würde das Paypal empfindlich treffen.

