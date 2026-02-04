Edelmetall

Preise für Gold und Silber ziehen nach Turbulenzen wieder an

London (dpa) - Die Preise für Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend nach den jüngsten Turbulenzen fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg in der vergangenen Nacht an der Metallbörse in London wieder auf mehr als 5.000 US-Dollar. Am Morgen lag der Preis bei 5.067 Dollar und damit etwa 122 Dollar oder rund 2,5 Prozent höher als am Vortag.

Am vergangenen Freitag und am Montag war der Goldpreis scharf eingebrochen und hatte zu Beginn der Woche bei 4.402 Dollar den tiefsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.

Ein Grund für die Turbulenzen bei Edelmetallen sind die rasanten Kursbewegungen beim US-Dollar - ausgelöst unter anderem vom Konflikt zwischen der US-Regierung und der US-Notenbank. Denn Gold und andere Edelmetalle werden international in US-Dollar gehandelt. Das bedeutet: Je schwächer der Dollar, desto günstiger kann man Gold mit anderen Währungen wie Euro oder Yen kaufen.

Experten gehen von steigendem Goldpreis aus

Hinzu kommen Spekulanten, die auf noch höhere Metallpreise gewettet hatten und damit auf dem falschen Fuß erwischt worden waren.

Eine ähnliche Preisentwicklung zeigte sich auch beim Silber. Hier wurde die Feinunze bei 89,20 Dollar gehandelt und damit etwa 4 Dollar oder fast 5 Prozent höher als am Vortag. Der Silberpreis war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte.

Viele Banken gehen von einer Erholung des Goldpreises aus. Die Deutsche Bank hatte am Montag ihre Prognose bekräftigt, dass der Goldpreis im Lauf des Jahres bis auf 6.000 US-Dollar pro Unze steigen kann. Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten den Goldpreis Ende des Jahres bei 5.400 US-Dollar.

