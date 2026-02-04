Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Eintritt fürs Oktoberfest

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Eintritt fürs Oktoberfest:

"Eintritt für die Wiesn zu verlangen, würde nur die Menschen benachteiligen, für die das größte Volksfest der Welt kein kollektives Besäufnis ist. Die einfach nur übers Festgelände schlendern und einen netten Tag haben wollen. Dass die Wiesnwirte wegen des Eintritts die Preise für Bier und Hendl senken, ist nicht zu erwarten. Dass die Stadt eine Bierpreisdeckelung durchsetzt? Mehr als fraglich. Hinzu käme der riesige Verwaltungsaufwand. Man müsste Onlineportale zur Buchung und Wärter an Kassenhäuschen bereitstellen und sieht schon vor sich, wie die Schlangen an der Kasse bis zum Stachus reichen. Die Wartezeit dürfte mehr Besucherinnen und Besucher abschrecken als der Eintrittspreis."/yyzz/DP/nas

