Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kreml/Ukrainer

"Mit den Angriffen am Dienstag hat der Kreml vor der bevorstehenden nächsten Gesprächsrunde in Abu Dhabi einmal mehr demonstriert, worum es ihm geht: Er will den Widerstand der Ukrainer brechen und ihre Kapitulation erzwingen. Das bedeutet nicht, dass Gespräche mit dem russischen Regime sinnlos wären. Die Geschichte ist voller Beispiele von Verhandlungen mit Kriegsverbrechern und Terroristen, die dazu geführt haben, dass Waffen schwiegen und menschliches Leiden gemindert wurde. Aber solche Gespräche haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie von Druck begleitet werden. Damit dieser wirken kann, bedarf es bei einem Gegner wie Russland eines langen Atems. Denn der Kreml nimmt für die Verfolgung seiner Ziele hohe Kosten in Kauf (.) Umso wichtiger wäre eine klare Haltung der Europäer und der Vereinigten Staaten."/yyzz/DP/nas

