Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Armut

"Deutschland, ein durchaus reiches Land, hat ein Armutsproblem. Doch jene, die davon nicht betroffen sind und auch noch politische Verantwortung tragen, versagen bei der Suche nach Lösungen. Es ist die Rede von "Teilzeit-Lifestyle". Es wird gefragt, warum Menschen, die für 530 Euro im Monat arbeiten gehen, nicht lieber für 2000 Euro arbeiten. Und es wird gesagt, dass reiche Menschen nicht besteuert werden sollten, weil sie den Laden am Laufen halten und man dafür dankbar sein sollte. Der Zynismus der Politik macht traurig und längst traut man der Regierung nicht mehr zu, noch sinnvolle Lösungen für die Behebung der Kluft zwischen Arm und Reich zu finden."/yyzz/DP/nas

