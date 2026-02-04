Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen:
"Symbolische Handlungen könnten Wirkung erzielen: Warum sind eigentlich die allermeisten Politiker und Ministerien nach wie vor auf X unterwegs, dem Medium von Elon Musk, der ganz offen antiliberale, rechtsextreme Strömungen und Parteien unterstützt? Dort tummeln sich mehr und mehr dubiose Stimmen - eigentlich Zeit, diesen Kanal zu verlassen."/yyzz/DP/nas
