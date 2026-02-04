Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Epstein-Akten

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Epstein-Akten:

"Die Epstein-Dokumente offenbaren Einblick in eine verrottete Elite, die keine Scham im Umgang mit diesem Verbrecher kannte. Dass Donald Trump, seine Frau Melania und der Mar-a-Lago-Club 38.000 Mal erwähnt werden, geht in der Masse der drei Millionen Dokumente fast unter. Doch was ist mit den restlichen rund drei Millionen Dokumenten, die unter Verschluss blieben, obwohl ein Gesetz ihre Veröffentlichung verlangt hatte? Es wird höchste Zeit, dass auch sie publik werden. Danach muss es eine gründliche gesellschaftliche und juristische Aufarbeitung geben. Ob die US-Demokratie die Kraft dazu hat, ist angesichts der Breite des Epstein-Netzes zu bezweifeln. Es nährt den Verdacht, dass für Privilegierte ungeachtet von Überzeugungen andere Regeln gelten. So gesehen sind die Epstein-Akten vor allem eine moralische Bankrotterklärung."/yyzz/DP/nas

