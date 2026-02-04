Reaktion auf Ergebnisse überwiegend flau | Eli Lilly fest. AMD schwach.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Ein erneut sehr uneinheitliches und zurückhaltendes Bild an der Wall Street, mit den seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen im Fokus. Wir sehen überwiegend negative Reaktionen, mit AMD, Chipotle, Clorox, Mondelez, Stanley Black & Decker und Yum Brands unter Druck. Uber tendierte nach den verfehlten Ertragszahlen und Ertragsaussichten zunächst bis zu 10 Prozent schwächer, konnte die Verluste vorbörslich aber aufholen. Während Novo Nordisk die Aussichten senken musste, läuft das Business bei Eli Lilly um so besser. Dort wurden die Aussichten stark angehoben. Die Aktien von Enphase Energy gehören mit einem Kurssprung von 23 Prozent zu den größten Tagesgewinnern. Hier lagen die Quartalszahlen ebenfalls solide über den Zielen. Heute Abend gibt es einige Highlights, mit den Ergebnissen von ARM, Google und Qualcomm. Was die Wirtschaft betrifft, scheint der Arbeitsmarkt im Januar abzukühlen. Laut des Lohnabwicklers ADP wurden nur 22.000 Stellen geschaffen. Die Wall Street rechnete mit 45.000 neuen Jobs.

