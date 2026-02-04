Regierung stellt Bahn-Aufsichtsrat neu auf - Ziel mehr externer Sachverstand

Berlin, 04. Feb (Reuters) - Die Bundesregierung stellt nach dem Vorstand auch den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn neu auf. Verkehrsminister Patrick ⁠Schnieder sagte am ‍Mittwoch, es sei gelungen, erfahrene Persönlichkeiten aus der Wirtschaft für das Kontrollgremium zu gewinnen und damit mehr ‌externen Sachverstand. Damit werde der Neustart des Staatskonzerns flankiert.

Das Kabinett billigte die Personalvorschläge des ‍CDU-geführten Verkehrsministeriums. Ab dem 1. März wird die Anteilseignerseite Christoph Franz in den Aufsichtsrat der Bahn entsenden. Er ist Vize-Präsident des Verwaltungsrats des Schweizer Versicherers Zurich Insurance, war früher für die Bahn, Lufthansa und Roche tätig. Hinzu kommt ‍Birgit Bohle, aktuell Vorständin der Deutschen ⁠Telekom. Auch sie war früher für die Bahn aktiv, etwa als Chefin der Fernverkehrssparte. Mit Elisabeth Lepique wird darüber hinaus eine ‍Rechtsanwältin und Steuerberaterin in den Aufsichtsrat entsendet.

An der Spitze des Kontrollgremiums ändert sich nichts. Vorsitzender ⁠bleibt Werner Gatzer, der lange Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war. Die Fraktionen der schwarz-roten Koalition entsenden zudem drei Vertreter in den Aufsichtsrat - Björn Simon (CDU), Uwe Schmidt (SPD) und ‍Sebastian Brehm (CSU).

Der Vorstand der Deutschen ‌Bahn wurde bereits umgebaut. Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla hat die Vorstände der Holding und der operativen Töchter zudem verkleinert. Die gebürtige Südtirolerin will in der Holding mindestens 30 Prozent der Jobs abbauen - von aktuell rund 3500 Stellen. Anfang 2026 wurden zudem drei Sofortprogramme gestartet. Sie sollen die Informationen für Reisende, die Sauberkeit und die Sicherheit verbessern.

