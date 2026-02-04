ROUNDUP/Nächster TV-Coup: ProSiebenSat.1 kauft Handball-Länderspiele

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 ist der nächste Coup auf dem TV-Rechte-Markt gelungen. Nach dem Kauf der Lizenzen für die wichtigsten Spiele der kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften erwarb die Sendergruppe nun auch die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Das gaben der Sportchef Gernot Bauer und der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober beim Kongress SpoBis in Hamburg bekannt.

Der Kontrakt gilt für die kommenden sechs Jahre. Er gilt für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Übertragung ist das Spiel des Vize-Weltmeisters gegen die Frauen aus Slowenien am 8. März in der EM-Qualifikation bei ProSieben MAXX (15 Uhr). Anschließend laufen die beiden Länderspiele der Männer gegen Ägypten am 19. und 22. März bei ProSieben.

Zuvor hatte sich die Sendergruppe bereits die WM-Turniere der Männer 2027, 2029 und 2031 gesichert und dabei bereits ARD und ZDF ausgestochen. Zu dem Paket gehören auch drei WM-Turniere der Frauen sowie die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028.

Die Rechte für die kommenden EM-Turniere liegen hingegen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Im Vorfeld der EM-Turniere werden weiter Kooperationen des DHB mit ARD und ZDF möglich sein, erklärte der DHB. Schober sagte: "Das TV-Angebot ist nicht nur umfassend, sondern für den Zuschauer auch konsistent. Künftig wird klar sein, was wann wo zu sehen ist. Bei den Turnieren freuen wir uns, mit beiden großen Rechtehaltern im Handball zusammenarbeiten zu dürfen."/mrs/DP/jha

