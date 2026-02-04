ROUNDUP: Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote

GAZA (dpa-AFX) - Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für das gesamte Küstengebiet 21 Tote und mehr als 30 Verletzte durch israelischen Beschuss seit dem frühen Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

Israels Armee teilte mit, ein Soldat sei bei dem Angriff im Norden des Gebiets schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Militärkreisen in einer Gegend, die vom israelischen Militär kontrolliert wird - hinter der sogenannten "gelben Linie". Hinter diese hatte sich die Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen. "Terroristen eröffneten das Feuer auf israelische Soldaten, die östlich der gelben Linie im Einsatz waren", hieß es. Israels Militär habe "als Reaktion auf den eklatanten Verstoß der Hamas gegen die Waffenruhevereinbarung" Angriffe ausgeführt, hieß es aus Armeekreisen weiter.

Die Terrororganisation Hamas wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einem Vorwand Israels, die Angriffe im Gazastreifen fortzusetzen.

Hamas-Behörde: Auch Tote im Süden des Gazastreifens

Die Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den 21 Toten seien auch sieben Opfer, die im Süden des Gazastreifens bei israelischem Beschuss ums Leben gekommen seien. Unter ihnen soll dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz zufolge ein zwölf Jahre altes Kind sein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht über diesen Angriff nach.

Israels Armee teilte weiterhin mit, sie habe bei einem weiteren Angriff im Süden des Gazastreifens einen Kommandeur der Hamas ins Visier genommen, der führend am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei. Palästinensischen Berichten zufolge wurde dabei ein Sanitäter getötet. Israels Armee sagte, ihr seien Berichte bekannt, dass Zivilisten getroffen worden seien. Die Armee bedaure jegliches Leid für Unbeteiligte. Sie sagte zugleich, dass Schritte unternommen worden seien, um die Zivilbevölkerung bei dem Angriff zu schonen.

Ein Kommandeur der Terrororganisation Islamischer Dschihad sei zudem getötet worden, teilte die Armee später mit. Er sei für den Einsatz von Kämpfern der Organisation im Nordabschnitt des Gazastreifens zuständig gewesen. Außerdem habe er Angriffe auf israelische Soldaten mit der Hamas abgestimmt. Während des Gaza-Kriegs habe er das Festhalten von Geiseln überwacht.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen gab es zudem 14 Todesopfer in mehreren Vierteln in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens. Laut Zivilschutz soll darunter ein Baby sein. Demnach wurden Zelte von Vertriebenen und Wohnhäuser getroffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas gilt seit dem 10. Oktober 2025 eine Waffenruhe. Dennoch gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle, beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor./edr/DP/he