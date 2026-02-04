W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

S&P 500® - Vor Ausbruch – in welche Richtung?

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Vor Ausbruch – in welche Richtung?

Der S&P 500® hat zuletzt spürbar an Aufwärtsmomentum verloren. Ein äußeres Anzeichen für diese Entwicklung sind die letzten drei Monatskerzen, die allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen. Zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs des Monats lagen also jeweils nur wenige Punkte. Auf Tagesbasis quittieren die Bollinger Bänder die beschriebene Konstellation mit einem sehr geringen Abstand zwischen oberer und unterer Begrenzung des Volatilitätsindikators von lediglich noch 170 Punkten. Trotz dieser Bewegungsarmut hat man das Gefühl, dass ein Spurt über die runde 7.000er-Marke jederzeit möglich ist. Wenn man den Kurseinbruch vom Frühjahr 2025 als klassische „V-Formation“ interpretiert, dann ergibt sich daraus immer noch ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 7.400 Punkte. Auf der Unterseite bilden dagegen die Tiefs bei rund 6.550 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.445 Punkten) wichtige Rückzugsmarken. Vorher steckt das Tief vom 20. Januar bei 6.789 Punkten bereits eine nennenswerte Unterstützung ab. Per Saldo spitzt sich die Entscheidungssituation beim S&P 500® immer mehr zu.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradingview²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP Group
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Milliarden-Deal
Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufenheute, 08:55 Uhr · dpa-AFX
Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News