S&P 500® - Vor Ausbruch – in welche Richtung?
HSBC · Uhr
Vor Ausbruch – in welche Richtung?
Der S&P 500® hat zuletzt spürbar an Aufwärtsmomentum verloren. Ein äußeres Anzeichen für diese Entwicklung sind die letzten drei Monatskerzen, die allesamt kleine Kerzenkörper aufweisen. Zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs des Monats lagen also jeweils nur wenige Punkte. Auf Tagesbasis quittieren die Bollinger Bänder die beschriebene Konstellation mit einem sehr geringen Abstand zwischen oberer und unterer Begrenzung des Volatilitätsindikators von lediglich noch 170 Punkten. Trotz dieser Bewegungsarmut hat man das Gefühl, dass ein Spurt über die runde 7.000er-Marke jederzeit möglich ist. Wenn man den Kurseinbruch vom Frühjahr 2025 als klassische „V-Formation“ interpretiert, dann ergibt sich daraus immer noch ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 7.400 Punkte. Auf der Unterseite bilden dagegen die Tiefs bei rund 6.550 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.445 Punkten) wichtige Rückzugsmarken. Vorher steckt das Tief vom 20. Januar bei 6.789 Punkten bereits eine nennenswerte Unterstützung ab. Per Saldo spitzt sich die Entscheidungssituation beim S&P 500® immer mehr zu.
S&P 500® (Daily)
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradingview²
