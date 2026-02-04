TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. Februar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen
07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen
07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen
07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen
07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen
07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen
07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)
07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen
07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen
07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen
07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen
08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz
08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.
10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung
11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen
12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen
12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen
13:00 DNK: Novo Nordisk, Investorencall Jahreszahlen
13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen
13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen
13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen
14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung
22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen
22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen
22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen
22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

DEU: Pkw-Absatz 1/26

TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Services Index 1/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
 
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München
U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

