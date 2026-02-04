TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen 07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall) 07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen 07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen 08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz 08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M. 10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung 11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen 12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen 13:00 DNK: Novo Nordisk, Investorencall Jahreszahlen 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen 14:30 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen 22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen 22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen DEU: Pkw-Absatz 1/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Services Index 1/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin 11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart 11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg 13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

