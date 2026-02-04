Trumps Zölle machen Gardena-Mutter Husqvarna zu schaffen

Düsseldorf, 04. Feb (Reuters) - Eine maue Nachfrage in Nordamerika wegen der Einfuhrzölle von Präsident Donald Trump setzt dem schwedischen Gartengerätehersteller Husqvarna stärker zu als ⁠befürchtet.

Im vierten Quartal ‍rutschte die Gardena-Mutter vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 837 Millionen schwedische Kronen (rund 94 Millionen Dollar) in die roten ‌Zahlen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Verlust von 810 Millionen ‍Kronen gerechnet. Die Bilanz schickte die Aktien auf Talfahrt: Husqvarna-Papiere rutschten um 9,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren ab.

Vor allem in Nordamerika brach der Absatz ein, da Zölle und Währungsschwankungen die Preise in die Höhe trieben. Die Kunden schöben Kaufentscheidungen ‍auf, erläuterte Konzernchef Glen Instone der Nachrichtenagentur ⁠Reuters das Problem. Die Nachfrage habe sich inzwischen "auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert". Einen Teil der höheren Kosten habe Husqvarna an die Kunden weitergegeben. ‍Sollten die Zölle bestehen bleiben, müsse man die Preise weiter anheben, warnte Instone. Darüber hinaus verschärft sich ⁠der Wettbewerb im Geschäft mit Mährobotern, wo günstigere Konkurrenten aus China Marktanteile gewinnen und sich die Nachfrage hin zu margenschwächeren Modellen verschiebt.

Husqvarna hat auf den Druck mit einem Sparprogramm ‍reagiert, in dessen Rahmen bereits mehr ‌als 1700 Stellen abgebaut wurden. Gleichzeitig wird verstärkt in das Geschäft mit Roboter- und batteriebetriebenen Geräten investiert. Rund zwei Drittel des US-Absatzes von Husqvarna hängen von importierten Produkten ab, weshalb der Konzern seine Lieferkette überdenken will.

Zudem teilte Husqvarna mit, dass Finanzchef Terry Burke und der Leiter der Bausparte ihre Posten aufgeben werden. Die Suche nach Nachfolgern sei eingeleitet worden.

